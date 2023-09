En vue de la rencontre amicale contre l’Algérie, le sélectionneur national a publié, ce vendredi, une liste de 25 joueurs devant prendre part à ce match prévu ce 12 septembre. Aliou Cissé a convoqué deux nouveaux joueurs, Lamine Camara et Abdoulaye Niakhaté Ndiaye.

La Tanière va accueillir deux nouveaux pensionnaires. Il s’agit de Lamine Camara et Abdoulaye Niakhaté Ndiaye qui font partie de la liste des 25 joueurs convoqués pour le match amical contre l’Algérie, ce 12 septembre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Selon Aliou Cissé, leur convocation s’explique par leur compétitivité. ‘’Si les garçons sont dans cette liste, c’est parce qu’ils le méritent, ils ont travaillé. Je les félicite et les encourage vraiment.’’

Le milieu de terrain du FC Metz va faire son entrée en sélection A, après avoir fait ses preuves dans les autres catégories, notamment l’équipe locale et les U20 avec qui il a été champion d’Afrique et meilleur joueur de la Can U20. ‘’Lamine le mérite, parce que tout simplement, avec nos petites catégories l’année dernière, il a montré ce dont il est capable avec l’équipe locale, celle des U20. Quand il est parti en Ligue 2 (Metz), tout de suite, j’ai été très impressionné par son intégration et c’est très intéressant’’, a expliqué Aliou Cissé, qui est convaincu que l’ancien joueur de Génération Foot ‘’a le potentiel pour évoluer dans cette équipe’’.

Pour sa part, le défenseur de Troyes va lui aussi être récompensé des bons points obtenus en club et en sélection nationale U23. ‘’C’est un garçon que j’ai beaucoup apprécié. Ce qu’il a fait à Bastia déjà. On était en train de le suivre. Aujourd’hui, il est à Troyes. Lors de ce match contre le Mali ici, il a montré qu’il était capable de venir intégrer le groupe.’’

Pour le coach, ces jeunes joueurs méritent l’attention du staff, parce qu’il s’agit de l’avenir de l’équipe nationale du Sénégal. ‘’Sur un match amical comme ça où il n’y a pas d’enjeu, il est important de les faire venir pour qu’ils apprennent. Plus tôt ils vont rentrer dans cette Tanière, plus tôt ils vont acquérir de l’expérience.’’

Edouard Mendy, un statut à ‘’conserver’’

Après une longue absence en sélection nationale, Edouard Mendy va retrouver les Lions pour affronter les Fennecs. Le portier de Al-Ahli n’avait plus été convoqué en équipe nationale, depuis la Coupe du monde au Qatar, en novembre-décembre 2022. L’ancien joueur de Chelsea a retrouvé une place de titulaire dans son nouveau club en Saudi Pro League. Malgré la confiance du coach, Mendy devra démontrer qu’il la mérite toujours. ‘’Bien sûr qu’Edouard a un statut, champion d’Afrique, champion d’Europe. J’ai envie de dire qu’il connait aussi la réalité sur le continent africain. Il a quand même une marge d’avance sur les autres. Mais comme je l’ai dit, ce n’est pas définitif. Il revient, il va falloir qu’il continue à se battre pour conserver sa place, gagner sa place dans l’équipe comme tous les autres qui vont constituer cette équipe’’, a indiqué Cissé.

La concurrence va exister à tous les postes de l’équipe nationale, a déclaré l’entraineur. Pour lui, c’est une bonne chose pour l’équipe et que ‘’seuls les plus forts, les plus compétitifs seront sur le terrain’’. ‘’La concurrence est là, derrière, au milieu et devant. Je veux que dans tous ces compartiments du jeu que le Sénégal soit fort. Qu’on constitue une équipe très forte pour aller conserver notre titre. Pour cela, il faut sélectionner des joueurs qui ont de la qualité. Aujourd’hui le groupe Sénégal regorge de la qualité. Je vais voir comment on va vivre cette concurrence.’’

‘’L’Algérie est la bête noire du Sénégal’’

Le sélectionneur national s’est également prononcé sur l’adversaire des Lions du 12 septembre. Aliou Cissé a reconnu que l’Algérie est ‘’la bête noire du Sénégal’’. ‘’Si je regarde les 7 derniers matchs qu’on a joués contre l’Algérie, c’est 5 victoires pour elle, 2 nuls et 1 victoire pour le Sénégal. Ils nous ont battus, mais en réalité dans nos matchs, l’Algérie ne nous domine pas. Ça se joue souvent sur des micros détails.’’

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte en 2019 lors de la finale de la Can en Egypte remportée par les Fennecs (1-0). Malgré tout, le coach a indiqué que l’objectif n’est pas de venger cette défaite, même si elle est amère. ‘’2019, il y a quatre ans. Que ça passe vite ! Mais il n’y pas de revanche, ni de vengeance. L’Algérie en 2019 a gagné la Coupe d’Afrique parce qu’ils étaient les meilleurs lors de cette compétition. On a gagné en 2022 parce qu’on était les meilleurs’’, a-t-il assuré.

Alors pourquoi ce match face à l’Algérie ? Selon Cissé, cette rencontre entre en droite ligne de la préparation de l’équipe championne d’Afrique en titre pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire. ‘’C’est une politique qui a été déclinée par la direction technique et la fédération de football. Il y a de moins en moins de préparation dans les compétitions internationales. On a eu la chance de pouvoir nous qualifier au bout de quatre journées dans ces éliminatoires de la Can 2023. Depuis le Mozambique, on est en phase de préparation. Cela a commencé par le match au Bénin, contre le Brésil, aujourd’hui l’Algérie, demain ce sera le Mali. Après ce sera le Cameroun. En réalité, l’objectif aujourd’hui c’est d’essayer de nous préparer, parce peut-être d’ici le mois de janvier, on n’aura pas ce temps de préparation qui doit nous permettre d’aborder cette compétition de la meilleure des manières.’’

Ces retrouvailles entre l’Algérie et le Sénégal suscitent beaucoup d’intérêts sur le continent, selon Aliou Cissé. ‘’Maintenant, comme je l’ai dit contre l’Algérie, ce sera un gros match. Toute l’Afrique l’attend, on le sait.’’

LISTE DES LIONS Gardiens : Edouard Mendy, Seny Dieng, Mory Diaw Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly, Abdou Diallo, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck, Abdallah Ndour, Abdoulaye Ndiaye, Ismaila Jacobs, Formose Mendy Milieux de terrain : Idrissa Gana Guèye, Krepin Diatta, Pape Matar Sarr, Cheikhou Kouyaté, Pathé Ciss, Dion Lopy, Lamine Camara Attaquants : Sadio Mané, Habib Diallo, Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Ilimane Ndiaye, Boulaye Dia.

LOUIS GEORGES DIATTA