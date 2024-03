L’équipe du Sénégal affronte celle du Gabon en match amical, ce soir à 19 h 30, au stade Crédit Agricole la Licorne, à Amiens.

Les Lions feront face aux Panthères du Gabon, en match amical, ce vendredi au stade Crédit Agricole la Licorne, à Amiens. Les hommes d’Aliou Cissé vont tenter de prendre un nouvel élan pour mieux rebondir lors des prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, au mois de juin prochain. Pour cela, une victoire face aux Panthères ferait du bien à Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers dont le moral a été un peu sapé, suite à l’échec de la dernière Coupe d’Afrique des nations.

Au-delà du résultat, cette rencontre est une occasion pour le coach de réviser ses gammes avec ses joueurs. Pour multiplier ses options, Aliou Cissé a retenu une liste de 31 joueurs réduite à 30, avec le forfait d’Abdou Diallo. Avec une forte dose de jeunesse, l’entraineur est résolument tourné vers le futur.

Pour cela, il a annoncé une rotation pour donner du temps de jeu aux joueurs qui n’ont pas l’habitude de jouer, de même que les nouveaux.

Ainsi, Cissé pourrait apporter des réaménagements dans son onze de départ. Déjà, dans les buts, Mory Diaw est parti pour débuter la partie. Le portier de Clermont, présent à la conférence de presse d’avant-match, va retrouver la cage des Lions après son entrée en jeu lors du match amical de préparation de la Can-2023 contre le Niger, en janvier 2024.

En défense, le coach pourrait opter pour la continuité, en reconduisant les titulaires Koulibaly-Niakhaté dans l’axe et Jakobs sur le côté gauche. Par contre, c’est sur le flanc droit que Cissé doit opérer un changement. Avec le retrait de Youssouf Sabaly, la concurrence est ouverte à ce poste. Formose Mendy pourrait avoir sa chance, compte tenu de son ancienneté dans l’équipe. Le coach pourrait également décider de lancer Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, du fait de sa polyvalence.

Au milieu de terrain, Pape Guèye étant incertain, Nampalys Mendy pourrait rejoindre le duo Lamine Camara-Pape Matar Sarr, dans un 4-3-3.

En attaque, on retrouvera le trio Sarr-Diallo-Mané. A défaut, il pourrait mettre en place un 4-4-2, avec Lamine Camara et Pape Matar au milieu et Ismaïla Sarr et Sadio Mané sur les côtés, et Habib Diallo à la pointe, avec Iliman Ndiaye en soutien.

Le Gabon, pour sa part, va retrouver la compétition quatre mois plus tard. N’étant pas qualifiées à la Can-2023, les Panthères n’ont pas joué depuis leur dernière sortie aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre le Burundi, en novembre 2023. Thierry Mouyouma va essayer de remobiliser ses troupes en vue de la suite des qualifications du Mondial.

Mais le technicien gabonais, qui a déjà écarté Pierre-Emerick Aubameyang de son groupe, doit se passer des services de deux de ses cadres, Denis Bouanga et Guélor Kanga. L’ancien Nantais a été retenu par son club, Los Angeles FC qui a formulé une demande spéciale pour l’avoir en Major League Soccer (MLS). Quant au milieu de terrain de l’Étoile rouge de Belgrade, il a été retiré du regroupement pour avoir fait loger son frère, qui était en compagnie de son épouse, dans le même hôtel qui abritait la délégation de la sélection gabonaise à Paris.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALIOU CISSE SUR LE MATCH CONTRE LE GABON

Les Sénégalais verront ‘’une équipe différente’’

En conférence de presse d’avant-match hier, Aliou Cissé a révélé que son équipe va se présenter sous un autre visage que les Sénégalais n’ont pas l’habitude de voir.

Les Sénégalais vont revoir leur équipe nationale pour la première fois, depuis sa campagne décevante à la Can-2023 en Côte d’Ivoire. Les Lions vont affronter le Gabon en match amical, ce soir (19 h 30) à Amiens. En conférence de presse de veille de match, hier, le sélectionneur national a promis de présenter une sélection sénégalaise transfigurée.

‘’Vous aurez une équipe du Sénégal différente de ce que les Sénégalais ont l’habitude de voir’’, a déclaré Aliou Cissé. Ce dernier a confirmé son intention de faire tourner son effectif pour donner à chacun sa chance. ‘’L’objectif, c’est de donner du temps de jeu à certains garçons qui n’ont pas l’habitude de jouer avec nous. Il y a de nouveaux joueurs avec nous, donc on va les intégrer dans le jeu et leur donner du temps de jeu. C’est important, parce que cela nous permettra d’avoir un très bon noyau pour le mois de juin’’.

L’équipe du Sénégal a démarré son stage de préparation en début de semaine. Les joueurs se sont retrouvés deux mois après leur retour de Côte d’Ivoire. Selon le coach, les retrouvailles se passent bien. ‘’L’ambiance est bonne, les joueurs sont arrivés avec beaucoup de motivation et cette joie de retrouver la sélection. On a un groupe compétitif qu’on est en train de régénérer’’. Ce match est une opportunité, dit-il, pour son équipe de ‘’rebondir’’.

‘’Les joueurs connaissent le système et le jeu très bien’’

Le sélectionneur national a abordé des aspects tactiques concernant son équipe. Il a une bonne appréciation de ses plans de jeu, malgré l’échec à la Can. ‘’Les observateurs savent que depuis quelque temps, nous jouons avec trois systèmes : le 4-3-3 classique, le 4-3-3 hybride, c’est ce qu’on a fait durant la Can. Nous l’avons préparé depuis le mois de septembre contre le Cameroun. Il nous a valu beaucoup de satisfactions. À la Can, sur quatre matchs, on a marqué neuf buts. On a fait partie des équipes qui ont concédé le moins d’occasions dans cette compétition. On a pris deux buts sur coups de pied arrêtés ; un sur corner et un autre sur penalty’’.

Selon Aliou Cissé, ses joueurs se sentent à l’aise avec ces systèmes de jeu. ‘’Les joueurs connaissent le système et le jeu très bien. On a essayé un 3-5-2 qui nous a valu aussi beaucoup de satisfactions. J’ai des joueurs de très haut niveau. Le plus important, c’est surtout l’envie qu’ils ont de jouer ensemble, de partager des objectifs communs’’.

‘’Jouer sur la polyvalence’’

Le Meilleur entraineur africain de l’année 2022 a donné des nouvelles de l’infirmerie. Arouna Sanganté et Pape Guèye sont incertains. ‘’À part Arouna qui a reçu un coup à la jambe et Pape Guèye qui a un souci au niveau du genou, tout le monde sera apte (pour ce soir)’’.

Le coach s’est également prononcé sur le chantier du côté droit de la défense. ‘’Ilay Camara, c’est un joueur qu’on connait ; on le suit. Noah Fadiga, c’est un peu spécial. Il est déjà venu. Le côté droit devient problématique, dans la mesure où Youssouf Sabaly a arrêté, Krépin Diatta est suspendu. On a le même problème sur le côté gauche. Avec l’absence de Ballo-Touré, on est obligé d’amener un jeune comme Ngor Faye (Mikayil). Aujourd’hui, on a peu de joueurs sur les côtés. C’est aussi l’occasion pour nous de changer le système et essayer de pallier ces absences. Mais ce n’est pas un problème de poste, mais de positionnement’’.

À en croire Cissé, le fait d’avoir convoqué que des joueurs à vocation axiale relève d’un choix stratégique. ‘’Nous jouons deux matchs où nous misons sur la polyvalence de certains joueurs qui ont la capacité de jouer dans l’axe comme sur le côté. Mais ce qui est important, c’est notre animation qui nous permet de bouger. On peut pallier notre carence sur les côtés en jouant autrement’’.

‘’Il y aura en face de nous une équipe motivée’’

Concernant l’adversaire, l’entraineur des Lions s’est gardé de minimiser les qualités des Gabonais. ‘’Il ne faut pas sous-estimer le Gabon et le Bénin. C’est le problème que nous avons de toujours sous-estimer les autres équipes. Mais la dernière Coupe d’Afrique nous rappelle toujours à l’ordre qu’il n’y a plus de petites équipes et que toutes les équipes peuvent se tenir tête. Nous respectons le Gabon’’.

Selon lui, les Panthères n’ont pas l’intention de se présenter en victimes expiatoires. ‘’Demain, il y aura en face de nous une équipe motivée, parce qu’elle joue contre le Sénégal. On le sait, on est attendu partout’’.

LOUIS GEORGES DIATTA