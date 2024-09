Le Directoire national d’And Gueusseum a réitéré son mot d'ordre de vaccination et de rétention des données sanitaires, à l'approche de la campagne de vaccination préventive contre la rougeole et la rubéole. Le syndicat exige du gouvernement le respect des accords conclus concernant les augmentations de salaires pour le personnel administratif, les contractuels des établissements publics de santé ainsi que les agents des collectivités territoriales comme indiqué dans un communiqué de presse reçu hier à ‘’EnQuête’’.

And Gueusseum réclame également la convocation de la plénière de restitution promise depuis le 7 mars 2023, afin de mettre un terme à un conflit qui persiste depuis trop longtemps. Le syndicat a également interpellé le ministre de la Santé et de l'Action sociale, l'invitant à respecter les accords au lieu de recourir à des "manœuvres de contournement" et à des "braconnages de données sanitaires incomplètes sans promptitude ni validité certaine", remettant en cause la qualité scientifique de ces informations. Le Directoire national a exhorté ses membres à rester mobilisés pour un traitement salarial équitable.