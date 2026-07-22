Dans un contexte marqué par la volatilité des prix des produits pétroliers et les exigences de la transition énergétique, la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie (CRSE) joue un rôle plus qu’essentiel pour permettre aux Sénégalais d’avoir une énergie accessible et de qualité.

La Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie (CRSE) déroule une campagne nationale de communication placée sous le slogan : « La CRSE pour vous servir mieux, plus et partout ». Hier, elle a organisé, à la gouvernance de Thiès, un atelier régional de partage et de sensibilisation sur la politique nationale de régulation du secteur de l'énergie.

Présidant la cérémonie d'ouverture au nom du Gouverneur de la région de Thiès, l'Adjoint au Gouverneur chargé du Développement, Ababacar Sadikh Niang, a rappelé que l'énergie constitue un levier essentiel du développement économique et social, en facilitant l'accès aux services de base, en soutenant les activités productives et en améliorant les conditions de vie des populations.

« Le rôle du régulateur est fondamental pour garantir un service accessible, de qualité et équitable pour tous », a-t-il ajouté, avant d'insister sur l'importance d'une régulation équilibrée conciliant les intérêts de l'État, des opérateurs et des consommateurs.

L'autorité administrative a également mis en avant les défis auxquels fait face le Sénégal dans un contexte marqué par la volatilité des prix des produits pétroliers et les exigences de la transition énergétique. Elle a réaffirmé l'engagement de l'État à garantir un accès universel à une énergie fiable, durable et à un coût maîtrisé.

Renforcer la gouvernance énergétique

Au cours de la cérémonie, Ababacar Sadikh Niang a rappelé que la régulation demeure un instrument essentiel de gouvernance publique. Car, elle contribue à garantir la qualité du service, la transparence, la protection des consommateurs ainsi qu'un environnement favorable aux investissements.

Il a invité les acteurs territoriaux à s'approprier pleinement cette dynamique de concertation afin que les recommandations issues de l'atelier contribuent durablement au renforcement de la gouvernance du secteur énergétique.

Prenant la parole à l'issue de l'atelier, le Président de la CRSE, Ibrahima Ndiaye, a expliqué que cette rencontre constitue la neuvième étape d'une vaste tournée nationale destinée à mieux faire connaître les missions de l'institution. « Cette campagne vise à expliquer aux populations et à l'ensemble des acteurs le rôle de la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie, mais également à rapprocher la CRSE des usagers afin de mieux prendre en charge leurs préoccupations », a-t-il déclaré.

Selon lui, chaque étape régionale est articulée autour de deux activités majeures : un atelier réunissant les autorités administratives, les collectivités territoriales et les services techniques de l'État, suivi d'une caravane de sensibilisation destinée au grand public.

Au-delà de la présentation des missions du régulateur, les échanges ont porté principalement sur les droits et obligations des consommateurs d'électricité, de gaz naturel et d'hydrocarbures. Le président de la CRSE a insisté sur les mécanismes mis en place pour accompagner les usagers confrontés à des litiges avec les opérateurs.

« Lorsqu'un consommateur rencontre un différend avec un opérateur, que ce soit dans le secteur de l'électricité ou des hydrocarbures, il existe des procédures permettant à la CRSE de l'assister afin qu'une solution soit trouvée », a expliqué M. Ndiaye.

Il a également attiré l'attention sur une problématique récurrente concernant l'interchangeabilité des bouteilles de gaz domestiques. « Certains commerçants refusent encore d'échanger des bonbonnes d'une couleur différente de celles qu'ils commercialisent. Cette pratique est contraire à la réglementation et nous profitons de cette campagne pour rappeler les règles en vigueur et sensibiliser l'ensemble des acteurs », a-t-il précisé.

Interrogé sur le nombre d'opérateurs présents dans le secteur, le président de la CRSE a rappelé que les importantes découvertes pétrolières et gazières ont conduit l'État à élargir les compétences de la Commission, autrefois limitée à la régulation du secteur de l'électricité. Désormais, la CRSE intervient également dans l'aval des hydrocarbures ainsi que dans les segments intermédiaire et aval du gaz naturel.

« Nous avons aujourd'hui plus d'une centaine d'acteurs qui interviennent dans les différents segments de la chaîne des hydrocarbures, depuis l'importation jusqu'à la distribution et à la commercialisation. Notre mission consiste non seulement à encadrer les mécanismes tarifaires, mais aussi à assurer un contrôle permanent des activités de ces opérateurs », a indiqué Ibrahima Ndiaye.

La tournée nationale de la CRSE doit s'achever à Dakar à la fin de la semaine, après plusieurs étapes dans les différentes régions du Sénégal. À travers cette campagne de proximité, le régulateur entend, entre autres, instaurer un dialogue permanent avec l'ensemble des acteurs du secteur énergétique.

Ndeye Diallo (Thiès)