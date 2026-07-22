La sécurité de la plateforme aéroportuaire de l’AIBD va se renforcer. L’Académie Internationale des Métiers de l’Aviation Civile (Aimac), filiale d’AIBD S.A., vient de mettre à la disposition de l’aéroport international Blaise-Diagne une cohorte de dix-neuf (19) pompiers d’aérodrome constituant la première promotion formée au Sénégal pour assurer cette mission hautement stratégique dans les métiers de l’aviation civile.

C’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour la gestion du personnel de la plateforme aéroportuaire au Sénégal. L’option d’optimiser la qualité du personnel par une promotion interne a produit l’un de ses résultats les plus significatifs avec la formation de la première promotion de sapeurs-pompiers d’aérodrome grâce à un programme déroulé par l’Académie Internationale des Métiers de l’Aviation Civile (AIMAC), filiale d’AIBD S.A., en charge du volet formation de ladite société nationale.

Cette cohorte de dix-neuf (19) diplômés, tous des agents d’AIBD S.A. choisis à l’issue d’un concours et formés durant plusieurs mois, a reçu ses parchemins ce lundi à Diass, en présence du Directeur général d’AIBD S.A., Cheikh Bamba Dièye, qui a insisté sur la particularité de cette initiative, qui traduit à ses yeux la volonté des pouvoirs publics de valoriser l’expertise locale en matière de gestion du capital humain dans le domaine de l’aviation civile dans notre pays.

« Nous avions enregistré un déficit en termes de pompiers d’aérodrome et, pour cette fois-ci, avec l’intelligence de la plateforme et surtout l’engagement du DG de l’ANACIM, nous avons pu, ensemble, travailler avec la filiale d’AIBD qu’est AIMAC, à asseoir une formation en interne, après un concours et une sélection rigoureuse à l’intérieur d’AIBD, pour trouver 19 postulants pour devenir des pompiers d’aérodrome », souligne-t-il.

« Nous sommes doublement satisfaits parce que nous avons pu protéger des emplois, mais aussi parce que nous avons pu redéployer et qualifier des jeunes, des agents d’AIBD, à une mission extrêmement importante qu’est celle de pompier d’aérodrome », a-t-il ajouté.

À l’issue de cette sélection interne, AIMAC, via l’Armée de l’Air, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, l’ANACIM et l’ensemble des acteurs, a fait en sorte de mettre en place un module homologué par l’ANACIM qui permet aujourd’hui de former en interne, via AIMAC, les pompiers d’aérodrome.

Cela entre aussi, selon Cheikh Bamba Dièye, dans une stratégie plus globale qui consiste aujourd’hui, pour juguler et minimiser le sous-effectif qualitatif, à former en interne et à redéployer. Redéployer pour les qualifier, les former, pour offrir à la jeunesse d’AIBD des opportunités d’avoir une qualification qui est en phase avec les besoins d’AIBD, mais surtout une qualification aux normes internationales.

« Aujourd’hui, nous avons toute l’expertise au Sénégal et nous avons largement les moyens de mettre en œuvre nos besoins de formation sans avoir à recourir à une expertise régionale ou internationale. C’est pour cela que cette formation a été particulièrement significative pour nous en termes de raison d’être. Avec ce programme de formation, nous avons démontré la force du Sénégal à se mettre en rang lorsqu’il y a des défis à relever pour pouvoir les assurer tous ensemble, main dans la main », s’est pour sa part réjouie Aïda Seck Ndiaye, la Directrice générale d’AIMAC.