L’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) a publié hier les prix à la consommation du mois de septembre 2024. Selon une note reçue, ils se relèvent de 0,9 % par rapport à ceux du mois précédent.

Cette évolution, d’après la même source, résulte essentiellement de la hausse des prix des "produits alimentaires et boissons non alcoolisées" (+1,5 %), des "biens et services divers" (+0,4 %) ainsi que des services de "logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles" (+0,3 %).

Par rapport au mois de septembre 2023, renseigne le document, les prix à la consommation baissent de 0,6 %. Hors énergie et produits frais, les prix à la consommation augmentent légèrement de 0,1 % en rythme mensuel et diminuent de 0,5 % en glissement annuel. Les prix des produits locaux et importés s’apprécient respectivement de 0,8 % et 1,0 % en septembre 2024 par rapport au mois précédent. En variation annuelle, a précisé la même source, les prix des produits locaux chutent de 3,2 %, tandis que ceux des produits importés s’accroissent de 5,4 %.