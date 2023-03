L'Alliance pour la République (APR) dénonce un appel à l'insurrection, à la suite du communiqué du parti Pastef invitant ses militants à rallier le domicile d’Ousmane Sonko pour le​ver le blocus fait par les forces de l'ordre.

Au lendemain du meeting réussi de Yewwi, le leader de Pastef est placé en résidence surveillée. Nombreux à la cité Keur Gorgui, les policiers ont barricadé toutes les voies qui mènent au domicile d'Ousmane Sonko, qui doit se rendre au tribunal aujourd'hui, dans le cadre d'un procès l’opposant à Mame Mbaye Niang. Ce qui irrite le parti qui a invité, à travers un communiqué, ''tous ses militants et sympathisants épris de justice à rallier le domicile d’Ousmane Sonko pour lever le blocus dont il fait présentement l’objet''.

Pastef/Les patriotes a également demandé à toutes ses coordinations départementales et sections communales de ''maintenir la mobilisation dans la soirée'' et ce jusqu’à la levée du blocus contre le domicile de M. Sonko.

L'Alliance pour la République (APR) n'a pas tardé à dénoncer cet appel. ''Le Pastef et son chef viennent de confirmer à la face du monde leur penchant irréfragable pour le désordre, leur ancrage définitif dans la subversion et leur aversion totale pour l'État de droit'', déclare le parti de Macky Sall dans une note reçue à ‘’EnQuête’’. Car l'APR estime, dans le communiqué du parti Pastef, qu’il s’agit d’’’un appel à l'insurrection''.

Le parti au pouvoir regrette cette note consistant à dire aux militants de ''faire face aux forces de l'ordre investies d'une mission régalienne de prévention et de gestion de la sécurité publique''. Aux yeux des ‘’apéristes’’, ''il ne saurait s'agir ici de résistance. Plutôt d'une désobéissance individuelle d'un être qui se croit au-dessus des lois et des hommes''. Pour eux, Ousmane Sonko tente de créer un contre-feu pour éviter d'aller répondre à la justice. Et ils pensent qu'il a échoué dans cette entreprise.

''Car Ousmane Sonko n'a pas suffisamment pris en compte la maturité des populations sénégalaises, la détermination des démocrates de tous bords, ainsi que l'engagement républicain des forces de défense et de sécurité'', déclarent-ils. ''Toutes choses qui ont expliqué la série d'échecs de ses différentes velléités subversives : échec dans sa tentative de manipulation des jeunes, échec de sa volonté de déstabilisation des institutions et échec de ses différentes provocations à l'endroit de politiques, des magistrats et des forces de défense et de sécurité'', poursuivent-ils, réaffirmant leur attachement à la tenue, comme prévu par la justice, du procès pour diffamation opposant Ousmane Sonko à un autre citoyen.

Ils demandent au leader de Pastef d'arrêter ses agissements et de prendre part à son procès. ''Il appartient donc à Ousmane Sonko, qui dit détenir les preuves de ses allégations, de se présenter avec dignité et responsabilité devant le tribunal pour se défendre et être jugé''.

Par ailleurs, l'APR félicite les forces de défense et de sécurité pour ''leur détermination et leur matérialisation d'un axiome majeur et qui ne choque que les mauvais citoyens dans une démocratie : force restera à la loi !''.

BABACAR SY SEYE