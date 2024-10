Appel élections législatives

La Direction exécutive et le Conseil consultatif de l’ONG Jamra ont lancé un appel aux acteurs de la campagne électorale. Ils ont lancé ‘’un appel au peuple sénégalais pour des élections transparentes, calmes et apaisées dans ce monde en pleine mutation dont notre cher pays n’est pas épargné, surtout avec l’avènement des réseaux sociaux’’.

L’organisation, dans un communiqué de presse reçu hier à ‘’EnQuête’’, a condamné ‘’toutes formes de violences d’où qu’elles puissent provenir et a appelé les acteurs du jeu politique à plus de sérénité et de responsabilité’’.

Jamra argue que rien ne vaut la paix et l’histoire l’a démontré. Après le 17 novembre, la terre continuera de tourner et ‘’ceux qui auront la lourde charge d’être aux commandes, trouveront toujours devant eux les mêmes enjeux et défis que sont : la crise économique, les questions de santé, de transport et d’éducation dans toutes leurs diversités, le problème de la drogue, la gestion de l’immigration des jeunes et le poids du chômage, les changements climatiques avec ses corollaires de conséquences dans nos pays, accentués par la crise des valeurs dans un environnement mondial encore plus difficile, plus agressif et plus injuste’’.

Mame Makhtar et Cie demandent, en outre, à tous les Sénégalais en âge de voter et disposant d’une carte électeur d’aller voter. ‘’Respecter cet acte de foi et de citoyenneté permettra de dépasser ces joutes électorales avec une conscience tranquille d’avoir participé dignement et en toute responsabilité au choix des autorités qui nous gouvernent et d’accepter au soir du scrutin le verdict des urnes’’.