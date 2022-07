Appel futurs députés

Le Réseau national des acteurs pour le développement de la petite enfance au Sénégal (Renadptr), appelle les candidats investis sur les listes électorales en vue des élections législatives à une prise en compte de la petite enfance dans leurs engagements, compte tenu des multiples faveurs que la Constitution confère à l'Assemblée nationale. Dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, le Renadptr a fait savoir que malgré les progrès réalisés ces dernières années, ‘’le développement intégré de la petite enfance reste encore caractérisé par la faiblesse du taux d’accès aux structures dédiées, l’insuffisance des ressources qui lui sont affectées, la faible implication des collectivités territoriales et le faible niveau de l’intersectorialité’’.

Le réseau soutient qu'une attention particulière devrait lui est être accordée, car la petite enfance est une période délicate pendant laquelle une protection et une stimulation des facultés cognitives, psychomotrices et socio-affectives sont essentielles pour jeter les bases du bien-être et du développement de l’enfant. Également ‘’les données économétriques relatives à l’investissement dans la petite enfance et au retour d’investissement dans les économies nationales ont démontré que les investissements les plus rentables pour les États sont ceux qui sont effectués dans les trois premières années de la vie de l’enfant, notamment pendant les 1000 premiers jours de la vie. Ces données ont mis en évidence une corrélation positive entre le niveau d’investissement dans la petite enfance et le développement économique et social’’, lit-on dans la note.

...C’est la raison pour laquelle le Renadptr encourage les candidats à souligner dans leurs discours adressés aux citoyens, les problématiques relatives à la prise en charge de la petite enfance au niveau national et à accorder une plus grande attention aux jeunes enfants afin de garantir un meilleur avenir à cette couche vulnérable. Le Renadptr demande ainsi aux candidats qui seront élus de s’engager fermement et publiquement à ’’voter des lois tendant à accroître substantiellement l’investissement en faveur de la petite enfance, de manière à permettre une généralisation rapide de la prise en charge de la petite enfance au Sénégal ; de voter des lois (en particulier le Code l’enfant) tendant à renforcer les cadres de protection des enfants afin de mettre fin à leur maltraitance et à leur exploitation ; d’assurer un contrôle efficace de l’action gouvernementale dans la gestion transparente des ressources allouées à la petite enfance et enfin sensibiliser les membres du parlement de la CEDEAO, ainsi que ceux des divers autres réseaux parlementaires, pour une meilleure prise en compte de la petite enfance dans leurs délibérations’’.