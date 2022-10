Le Sénégal et la République fédérale d'Allemagne ont entamé hier, à Dakar, des négociations intergouvernementales qui visent à donner au Sénégal un appui sur les questions économiques, notamment les questions budgétaires, mais aussi sur la soutenabilité du secteur privé.

Un partenariat qui date depuis 60 ans. Le Sénégal et l'Allemagne ont entamé, hier, des négociations intergouvernementales. Elles visent à donner au pays un appui sur les questions économiques, notamment les questions budgétaires, mais aussi sur la soutenabilité du secteur privé. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Allé Nar Diop, a indiqué que le gouvernement allemand a décidé d'appuyer le Sénégal dans le domaine des petites et moyennes entreprises, dans le domaine des changements climatiques, mais également dans la résilience budgétaire ou fiscale, pour permettre au pays de faire face aux chocs qui affectent son économie.

Après ces négociations, dit-il, le Sénégal va bénéficier d'un appui financier qui permettra au gouvernement de faire face à la vie chère, mais également de soulager le budget et d'avoir plus de marge de manœuvre pour intervenir au niveau social, a soutenu Allé Nar Diop.

Selon lui, l'Allemagne s'est engagée dans la voie des appuis budgétaires. "Il s'agit, pendant ces deux jours d'échanges, de répertorier les projets qui ont été retenus entre les deux pays et de voir les modalités de mis en œuvre de ces projets pour permettre véritablement de pouvoir atteindre les objectifs à travers le monitoring des indicateurs", a-t-il expliqué.

Un engagement de 462 millions d’euros

Toutefois, rappelle le secrétaire général du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, pendant la Covid-19, l'Allemagne a toujours été avec notre pays, "puisque dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale, il a apporté un appui de 100 millions d'euros non remboursable pour permettre au Sénégal de sortir des impacts négatifs de la Covid-19. Au-delà de ça, poursuit-il, il y a eu un engagement de 462 millions d'euros qui concernent différents projets et qui permettront au Sénégal d'être à l'aise sur le plan financier et budgétaire lui permettant de soutenir les ménages, le secteur privé, mais également de faire face aux changements climatiques, de répondre aux problèmes liés à l'énergie et au transport".

La directrice générale du Département Afrique au ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement, Birgit Pickel, a, de son ,côté renseigné que les réformes convenues dans le partenariat, "pour encourager les réformes, se focalisent sur les domaines du droit du travail, du droit foncier, de la promotion des MPME et de la formation professionnelle. Il est prévu que ces thèmes demeurent les piliers de notre coopération".

Par ailleurs, dit-elle, "nous tenons à mettre à profit ces négociations intergouvernementales, afin de mener avec vous un dialogue intensif et continuer à développer le partenariat pour encourager les réformes de manière ciblée".

Au terme de son propos, Mme Pickel a renseigné que cette coopération de longue date, empreinte de confiance, a permis le constat suivant : ‘’Nous sommes en mesure de nous fixer des objectifs ambitieux et durables et également de les atteindre. Dans l’esprit de la continuité, nous tenons à nous inscrire dans la lignée de cette bonne base de travail. Nous sommes heureux de pouvoir relever ensemble des défis à l’avenir également. Au cours des deux prochains jours, nous avons la possibilité de façonner notre coopération future, en fonction des intérêts et des priorités des deux pays."

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)