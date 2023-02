Après avoir volé 100 millions F CFA à la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon (Bicig), S. Tengue et sa copine A. A. M. Anguillet sont venus se terrer au Sénégal. Sauf que leur cavale n’a pas duré longtemps. Grâce à un mandat d’arrêt international d’Interpol, ils ont été arrêtés.

Le 22 décembre 2022, le bureau Interpol Dakar a câblé la Division des investigations criminelles (DIC), pour lui transmettre une demande d'assistance, avec l'accord du procureur général près la Cour d'appel de Dakar, portant recherche et arrestation des nommés S. Tengue et sa copine M. A. A. Anguillet, poursuivis au Gabon pour des faits de vol portant sur une somme de 100 000 000 F CFA au préjudice de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon (Bicig). Ceci faisait suite à une demande du juge Gilmore Edouma, juge d’instruction au tribunal de 1re instance de Port-Gentil en charge du 3e cabinet de Gabon à son homologue sénégalais.

Selon nos informations, les hommes du commissaire Adramé Sarr, le patron de la Dic, ont ouvert une enquête qui leur a permis d’apprendre que les nommés S. Tengue et sa copine M. A. A. Anguillet sont entrés au Sénégal le 4 décembre 2022. Ils ont été enrôlés, à cette date, à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. En sus de cela, les renseignements des enquêteurs ont montré qu’ils étaient avec leur fils qui vient de boucler ses 4 ans. Les ayant localisés, les enquêteurs ont fait une descente inopinée qui leur a permis de surprendre le couple dans un appartement sis à Ouakam.

Selon nos interlocuteurs, cette arrestation faisait suite à plusieurs jours de filature.

Interrogée sur les faits, la fille M. A. A. Anguillet a confié qu’elle n’est nullement mêlée à cette affaire de vol d’argent. Elle a ajouté que c'est son copain qui gardait les clefs de la porte d'entrée du local où se trouvaient les clés du coffre-fort où l’argent a été volé. D'après elle, son copain avait avoué, lors d'un contrôle, qu’un montant de 59 000 000 F CFA manquait dans la caisse. C'est ainsi qu’il avait commencé à rembourser. Mais, par la suite, la banque a découvert que le gap était plutôt de 100 0000 000 F CFA, a-t-elle ajouté. Elle a informé que c'est dans ces circonstances que son copain a eu l'idée de quitter le Gabon avec elle et de s'installer au Sénégal.

Toujours lors de son audition, elle a renseigné que son copain n’était pas seul dans cette affaire de vol et qu’un autre complice, du nom de Marlystide, voulait s'enfuir aussi à destination du Canada, en vain.

Interrogé à son tour, sentant l’étau se resserrer autour lui, vu les terribles révélations de sa copine, S. Tengue est vite passé aux aveux.

Les faits ont démarré en 2020, durant la pandémie de la Covid-19

Selon nos sources, lors de son face-à-face avec les enquêteurs, il a confirmé les circonstances dans lesquelles il est venu au Sénégal en compagnie de sa petite amie. D'ailleurs, il a révélé que c'est cette dernière qui lui a conseillé de s'enfuir, après qu'il lui a raconté son forfait.

Revenant sur le vol, il a expliqué que les faits ont démarré en 2020, durant la pandémie de la Covid-19. En sa qualité de gestionnaire des guichets automatiques, a-t-il confié, il détenait les clés du coffre-fort. Il a ajouté qu'il était supervisé par le nommé Marlystide. Durant cette période, il a reconnu avoir constaté un gap de 50 000 000 F CFA dans le coffre-fort. Lorsqu'il en a rendu compte à son superviseur, ils ont commencé à le rembourser.

Il a déclaré que, des fois, il masquait le gap avec les dépôts des autres clients. A un moment donné, il a avoué avoir été dépassé par le montant du gap et ne savait plus quoi faire. Lors d'une réunion tenue avec son superviseur et sa copine, ils ont décidé de quitter le Gabon. En partant, il a reconnu avoir pris dans le coffre-fort la somme de 50 000 000 F CFA pour avoir de quoi survivre une fois au Sénégal. Avec cet argent, il a expliqué avoir assuré son voyage au Sénégal avec sa copine.

Sur place, a poursuivi le suspect, ils ont logé d'abord dans un célèbre hôtel de la place, avant de prendre un appartement à Ouakam. Il a ajouté aussi avoir acheté un véhicule de marque Ford pour sa copine, à 6 000 000 F CFA, et fait beaucoup de dépenses, car il comptait se marier avec elle le 11 février 2023.

Dans le cadre de cette affaire, une perquisition a été effectuée à son domicile à Ouakam et dans un l'hôtel. Ce qui a permis aux enquêteurs de saisir du matériel et la somme de 18 000 000 F CFA contenue dans un sac à dos noir.

S. Tengue (né en 1985) et sa copine M. A. A. Anguillet, qui a vu le jour en 1994, ont été déférés au parquet pour les faits d’association de malfaiteurs, vol aggravé, recel et blanchiment de capitaux.

CHEIKH THIAM