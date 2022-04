Dans son 10e rapport annuel sur l'état du secteur de l'argent mobile (‘’SOTIR’’) rendu public ce 30 mars 2022, la GSMA renseigne que le secteur de l’argent mobile est en forte croissance, avec un montant record de 1 000 milliards de dollars en 2021. Il ressort du document que l'industrie a bénéficié d'une augmentation substantielle du nombre de comptes enregistrés, en hausse de 18 % depuis 2020, pour atteindre 1,35 milliard dans le monde.

Le volume des transactions de personne à personne a été porté à plus de 1,5 million par heure, dit-on. Si le secteur se porte si bien, c’est parce que le paiement au profit de commerçants a presque doublé d'une année sur l'autre. Le rapport montre aussi comment l'argent mobile continue d'agir comme un pilier essentiel de l'inclusion financière et économique, en particulier pour les femmes. Il leur permet notamment de mieux contrôler leurs finances et d'acheter des biens dont elles ont un besoin urgent. Autre aspect : l’humanitaire.

Le rapport souligne qu’en 2022, le nombre de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire devrait atteindre 274 millions. L'argent mobile devrait jouer un rôle de plus en plus important, tant dans les dons que dans la réception de l'aide.