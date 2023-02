Mbaye Peunde Ngom, Djibril Lo et Youssou Sylla ont comparu hier, à la barre de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. Jugés pour association de malfaiteurs et trafic intérieur de chanvre indien, ils ont été arrêtés à la plage de Diokoul avec 450 kg de chanvre indien.

Quatre cent cinquante kilogrammes de chanvre indien, c’est la quantité de drogue saisie à la plage de Diokoul. C'est suite à une dénonciation anonyme que Djibril Lô a été arrêté au moment où il débarquait avec un sac contenant 50 kg de chanvre. Interrogé dans le feu de l'action, il a dit l'avoir volé au niveau de la pirogue de Mbaye Peunde Ngom. C'est ce qui a dirigé l'enquêteur vers la pirogue de ce dernier où il dit avoir trouvé 450 kg de chanvre indien. Youssou Sylla a dit que c'est Mbaye qui lui a demandé de venir prospecter les lieux.

Selon les éléments de l'enquête, c'est une bande organisée qui s’adonnait tranquillement dans la zone au trafic de drogue. Pendant que Youssou veillait au grain, Mbaye Peunde Ngom, en tant que grossiste, distribuait la marchandise aux détaillants.

Même si toute la bande n’a pas été arrêtée, Youssou Sylla, Mbaye Peunde Ngom et Djibril Lô n'ont pas échappé aux flics. Incarcérés depuis plusieurs mois, ils ont fait face, hier, aux juges de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar pour association de malfaiteurs et trafic intérieur de drogue.

Entendu en premier, Djibril Lo plaide non coupable et renseigne : ‘’J'ai trouvé le ‘yamba’ dans ma pirogue. Les policiers m'ont réclamé 200 mille francs CFA.’’ Sur la paternité du produit prohibé, il indexe son coaccusé Mbaye Peunde Ngom. Adoptant la même stratégie que son prédécesseur, ce dernier clame haut et fort son innocence. D’ailleurs, pour être plus crédible, il renseigne qu’au moment de la descente des forces de l’ordre, il se trouvait à Touba. Contestant ainsi les allégations des enquêteurs qui précisaient que durant toute cette période, le téléphone portable de l’accusé n’a pas borné dans cette cité religieuse. L’accusé Youssou Sylla ne déroge pas à la règle. Au même titre que ses coaccusés, il conteste les faits qui lui sont reprochés.

À l’en croire, il était parti amarrer sa pirogue quand les enquêteurs ont fait une descente sur la plage.

En outre, l’attitude du témoin Codé Mbow a été la plus étrange. Alors qu’il avait confirmé l’activité illicite de son frère Mbaye Peunde Ngom aux enquêteurs, face aux magistrats hier, il a fait un revirement à 180 degrés. ‘’La pirogue appartient à ma mère. Je suis le deuxième capitaine. Mon frère m’avait promis qu’il ne s'adonnerait plus au trafic de drogue’’, a-t-il témoigné.

Malgré ce témoignage, le représentant du ministère public estime que les accusés sont coupables des faits qui leur sont reprochés. Ainsi, il a requis 10 ans de réclusion criminelle contre eux.

Les avocats des accusés Djibril Lo et Youssou Sylla ont sollicité une disqualification des faits en détention, alors que le conseil de Mbaye Peunde Ngom trouve qu’aucun élément ne permet d’asseoir la culpabilité de son client. Par conséquent, il a sollicité sa relaxe.

L’affaire mise en délibéré, la chambre rendra sa décision le 21 février prochain.

MAGUETTE NDAO