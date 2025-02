Arrestation à Fass Ngom

C'est la tristesse et l'indignation dans la commune de Fass Ngom (Saint-Louis), où Cheikh Ahmed Tidiane Wade, gérant d'un multiservice, a été retrouvé mort égorgé dans la brousse. Selon nos informations, c'est un berger, qui recherchait ses chèvres dans la brousse, qui est tombé sur la scène de l'horreur vers les coups de 6 h. La victime, qui demeurait à Mpal, était portée disparue depuis avant-hier dimanche. Alertés du drame, les gendarmes de la brigade territoriale de Saint-Louis ont ouvert une enquête.

Après quelques heures de recoupements et d'investigations, les hommes en bleu sont parvenus à localiser et à mettre la main sur le présumé meurtrier vers 15 h, au village de Bégaye Samb, à 3 km de Mpal. Il répond aux initiales A. S. Les auditions ont démarré et à l'issue, on en saura davantage sur le mobile de ce crime qui est à la une de tous les sujets de discussion dans cette partie du nord du pays.