ARRESTATION DU SG DU PASTEF : Ndiaganiao exige la libération de Bassirou Diomaye Faye

L’arrestation de Bassirou Diomaye Faye ne laisse pas de marbre les partisans d’Ousmane Sonko du département de Mbour. En effet, aussitôt après son interpellation par les forces de l’ordre, les partisans de Pastef se sont mis en ordre de bataille pour exiger la libération de leur camarade. Ils ont tenu un point de presse à cet effet.

Les ‘’Patriotes’’ de Ndiaganiao et du département de Mbour ont manifesté leur soutien à leur camarade de parti interpellé par les limiers dans la nuit du vendredi au samedi. C’est au cours d’un point de presse organisé pour les besoins de l’heure qu’ils ont exprimé leur soutien au numéro 2 du parti d’Ousmane Sonko. Mieux encore, ils exigent sa libération. Mor Sarr secrétaire administratif de la section communale de Ndiaganiao soutient : « en arrêtant son fils, vous venez de lancer un affront à une population digne et fière. Sachez que toute la population de Ndiaganiao et l’ensemble des patriotes du Sénégal feront face à cette énième forfaiture et manipulation, à cette mesquinerie et intimidation orchestré par un pouvoir aux abois ».

Dans cette lancée, il indique : « les citoyens en ont marre d’être pris pour du gibier à mettre sous la dent. Ça ne passera pas. Ils devront librement choisir le prochain sénégalais qui devra conduire ce pays après les deux mandats consécutifs du Président Sall. Dans ce cadre, explique le secrétaire administratif, « le Pastef, section communale de Ndiaganiao, plus que jamais déterminé à rendre les bracelets de la liberté, de la souveraineté et de la démocratie, en opposition à ceux de la tyrannie, continue sa démarche sans crainte en inscrivant massivement les populations sur les listes électorales pour s’assurer d’une victoire sans pareille en 2024 », a-t-il promis.

Pour lui, « ses agissements, ses arrestations, ces procès en cascade, fabriqués pour stopper le némmékou tour, ne font que raffermir nos liens et fortifier notre attachement au Président Ousmane Sonko, à Bassirou Diomaye Faye et à tous les responsables politiques du parti. Aucune intimidation n’éteindra la chaleur du patriotisme qui brûle en chacun de nous. Cette flamme de la résistance à l’oppresseur est noble et Bassirou Diomaye Faye en attise plusieurs foyers pour libérer son peuple. On ne peut guère arrêter une avalanche avec ses dents », assure Mor Sarr, qui précise : « aucune guillotine ne nous ébranlera ».

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)