ARTP/FRATEL

L’Agence de régulation des télécommunications et postes (ARTP) prend part au séminaire du Réseau francophone des autorités de régulation des télécommunications (Fratel) à Lausanne, en Suisse. À cette occasion, il a rappelé que ‘’le développement fulgurant des services de communications électroniques doit impérativement être accompagné d’une bonne qualité de services fournis aux consommateurs’’.

Dans ce sens, a-t-il dit, en tant que panéliste à la table ronde autour du thème ‘’Quelles initiatives des régulateurs pour donner la parole aux utilisateurs et remonter des informations ?’’, il a déclaré que ‘’le Sénégal a déjà posé d’importants jalons pour relever tous les défis liés à cette problématique. En effet, l’ARTP a institué, en accord avec les opérateurs, un cadre de concertation permanent en mettant en place un protocole dynamique sur les indicateurs de performance et la méthodologie de mesure de la qualité de service (QoS). Tout cela est basé sur des normes codifiées de l’Union internationale des télécommunications ((UIT) et de l’Institut européen des normes de télécommunications’’.

...Selon la note, ‘’le Sénégal donne ainsi une place de choix aux utilisateurs dans la gestion de la qualité de services. Pour preuve, deux représentants des associations nationales de consommateurs siègent présentement au sein du Comité national de pilotage de la qualité de services voix, données et SMS des réseaux de la téléphonie mobile mis en place par l’ARTP depuis déjà plusieurs mois’’. Aussi, a rappelé Abdou Karim Sall, ‘’c’est dans ce sillage que l’ARTP a mis en place depuis bientôt deux ans une application dénommée ‘ARTP sama réseau’’’.

En outre, ‘’cet outil d’analyse avancée de données permet à l’ARTP d’avoir un aperçu global de la qualité de service (QoS), mais surtout de la qualité d’expérience (QoE) des clients des réseaux mobiles sur toute l’étendue du territoire sénégalais’’, a expliqué l’autorité de régulation sur le fonctionnement et les fonctionnalités de l’application en question. Une présentation d’Abdou Karim Sall qu’a bien appréciée l’assistance, selon le communiqué reçu à ‘’EnQuête’’. Pour rappel, ce séminaire international qui a lieu, du mardi 9 au mercredi 10 mai au Musée olympique de Lausanne, en Suisse, est co-organisé par la Commission fédérale de la communication (ComCom) de Suisse et l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) du Maroc qui assure la présidence du Fratel pour cette année 2023.