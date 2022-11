Association sage-femmes 

Venu prendre part aux journées scientifiques de l’Association nationale des sages-femmes d’État du Sénégal, le directeur de l’École nationale de développement sanitaire et social (ENDSS), a lancé un appel à l'endroit de l'État pour la mise en place des ordres des sages-femmes et des infirmiers. Selon le Pr. Daouda Faye, c'est la seule chose à faire pour assainir ces deux corporations qui sont agressées de partout. "Vous les sages-femmes, on vous accuse de ne pas être courtoises envers les patientes.

Ce n'est pas moi qui le dit, mais la population. Vous êtes indexées. Il faut régler cela. Et pour y arriver, il urge de régler le problème de l'accueil. Il faut juguler cette question et définitivement. Je pense aussi que votre corps subit des agressions de la part des intrus du corps médical. Donc, il faut que l'État finalise l'Ordre des sages-femmes comme celui des infirmiers.

C'est une urgence. Ces deux ordres doivent être mis sur pied comme ceux des médecins et des pharmaciens. C'est la meilleure façon de réglementer ces deux corps", a souhaité le directeur de l'ENDSS. Par ailleurs, dans leur présentation, les sages-femmes ont partagé leurs perspectives pour une meilleure prise en charge de leurs doléances. Il s'agit, entre autres, d’accompagner les jeunes sages-femmes pour l'employabilité, faire le plaidoyer pour l'effectivité de l'Ordre des sages-femmes au Sénégal, d’élaborer un plan de mobilité des sages-femmes, initier des projets de recherche pour valoriser la pratique sage-femme, lutter contre les VBG (sécurité des sages-femmes), veiller à l'accréditation des écoles de formation en santé des sages-femmes.

...Les camarades de Bigué Ba Mbodj, la présidente de l’Association nationale des sages-femmes d’État du Sénégal (ANFES), souhaitent une meilleure implication de leur structure dans toutes les politiques de santé de la reproduction et tout ce qui touche à la pratique des sages-femmes, faire le plaidoyer pour l'inscription de la journée internationale de la sage-femme dans l'agenda du ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS), créer la maison de la sage-femme qui va servir de cadre d'encadrement et de formation des jeunes, initier le journal de la sage-femme afin de capitaliser les recherches, faire la cartographie des sages-femmes au Sénégal, faire le plaidoyer pour la reconnaissance du diplôme de sage-femme au niveau supérieur, œuvrer pour la pérennisation de l'ANSFES et, enfin, d’organiser le prochain congrès ICM Africa en zone francophone. Concernant les défis à relever, l’ANFES a fait état de l’amélioration de la formation initiale, l’existence d'un plan de carrière des sages-femmes et l’amélioration de la pratique sage-femme, entre autres.