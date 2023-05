Le meeting de Dakar a réuni plus de 150 athlètes à l’annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, ce week-end. Satisfait de l’organisation, le directeur du meeting voit l’avenir en rose et vise le label argent pour la prochaine édition.

Après son grand retour l’année dernière, le meeting de Dakar s’est tenu ce samedi à l’annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Cette 2e année consécutive a marqué la 10e édition de cette compétition sportive depuis son accession au circuit World Challenge. Les organisateurs ont tiré un bilan satisfaisant du déroulement de l’événement.

‘’Avant le meeting, les deux objectifs qu’on s’était fixés, c’était d’avoir de la visibilité et communier avec le public. C’est un pari réussi, au regard de ce qui se passe au niveau des gradins. On a refusé du monde aussi bien de la loge que des spectateurs. Nos sponsors ont répondu présent, de même que nos partenaires’’, s’est réjoui le directeur du meeting.

Bara Thiam a également magnifié le niveau du plateau technique qui était à la hauteur des attentes. ‘’Pas moins de 17 nationalités ont répondu présent, avec plus de 150 athlètes. Sur le plan de la qualité du meeting, on n’a rien à envier aux autres meetings qui s’organisent en Afrique’’.

Tout ceci conforte M. Thiam dans son ambition de rehausser le niveau de la compétition, en passant du label bronze, successivement, aux labels argent et or. Il a même indiqué que le Sénégal pourra réclamer dès l’année prochaine l’organisation d’un meeting argent. ‘’On donne rendez-vous l’année prochaine pour un meeting beaucoup plus grandiose. Aujourd’hui, je pense qu’on a les arguments qu’il faut pour défendre le meeting argent.

On a épluché le cahier des charges avant l’organisation du meeting, on a donné des consignes pour les respecter à la lettre. Jusqu’ici, je n’ai reçu aucune information allant dans le sens d’un non-respect aussi bien sur le plan technique, de l’hébergement, sur le plan de l’organisation de manière générale. On ose espérer que si on demande le meeting argent, on nous l’accordera par rapport à ce qui se fait au niveau de la sous-région’’.

‘’Louis François Mendy doit être accompagné’’

La compétition a perdu son label World Challenge à cause des sept ans qu’il est resté à l’arrêt. Le dernier meeting remonte à 2016, avant de renaitre de ses cendres en 2022. L’objectif des fédéraux à long terme est de ramener le meeting, qui est l’événement phare du calendrier de la Fédération sénégalaise d’athlétisme, à son niveau d’antan.

Pour cela, Bara Thiam a déclaré qu’il fallait des infrastructures. ‘’L’État du Sénégal est en train de faire des efforts en réhabilitant le stade Iba Mar Diop, dans le cadre des JOJ. Si Dakar bénéficie d'infrastructures de qualité, le meeting qu'on connaissait pourrait revenir’’, a-t-il déclaré avant la tenue de l’événement.

Le directeur du meeting a présagé d’un avenir plus radieux pour l’athlétisme sénégalais, au vu ‘’des résultats, de la mobilisation’’ obtenus le week-end dernier à Diamniadio. Cela ne saurait se réaliser si les athlètes sénégalais n’y avaient pas contribué de par leurs performances. Parmi les plus en vue, il y a Louis François Mendy, qui a conservé son titre au 110 m haies. Le pensionnaire du Centre de développement africain d’athlétisme de Dakar (CDAA) a remporté sa course en 13’49.

Le directeur du meeting a profité de l’occasion pour plaider en faveur du hurdler sénégalais de 24 ans. ‘’Louis François Mendy a confirmé encore son état de forme. C’est un jeune qui est sur les rampes de la performance, qu’il faut encourager. Je lance un appel à l’État pour qu’il le soutienne davantage. Il a un club en France, mais à chaque fois que de besoin, il revient au Sénégal pour honorer les couleurs nationales. C’est un jeune qu’il faut accompagner et avoir en ligne de mire’’.

Louis François poursuit sa préparation en France où il a établi un nouveau record du Sénégal sur 110 m haies, en réalisant un temps de 13’41, le 21 mai dernier aux Interclubs de Dijon.

LOUIS GEORGES DIATTA