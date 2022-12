Envoyé à la prison de Sébikotane, le 9 novembre dernier, le journaliste Pape Alé Niang a été auditionné hier par le juge d’instruction. Le patron du site d’informations « Dakar Matin » est inculpé pour divulgation d'informations de nature à nuire à la Défense nationale, recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques. Ses avocats, qui ont introduit une demande de mise en liberté provisoire, espèrent une réponse favorable du juge.

« On ne pourra se pencher sur les déclarations qui se sont tenues dans le bureau du juge. Mais globalement, l’audition s’est très bien passée, même si Pape Alé se porte mal en raison de sa grève de la faim. Mais, il s’est très bien défendu et il a répondu avec pertinence à toutes les questions. Aussitôt après, le pool des avocats a déposé une demande de mise en liberté provisoire et nous attendons peut-être que, dans les heures à venir, une décision favorable sera prise », informe un de ses conseils, Me Moussa Sarr.

La robe noire précise, aussi, que son client, qui compte poursuivre sa grève de la faim pour des questions de principe, n’a jamais été poursuivi ni entendu à la police pour le rapport interne de la gendarmerie. D’ailleurs, à ce propos, Ibrahima Lissa Faye, membre de la Coordination des associations de la Presse (Cap) corrobore la robe noire dans ses dires. « L’audition s’est très bien passée et après nous avons rencontré le journaliste. On a bien discuté avec lui et effectivement il nous a certifié que le rapport interne de la gendarmerie n’a jamais été évoqué. Il parle plutôt des lives qu’il a eu à faire », a-t-il affirmé.

Pape Alé est toujours en grève de la faim et il est très mal en point. Le journaliste déclare également que la lutte pour la libération de Pape Alé Niang se poursuit. A cet effet, il annonce que « la Cap est toujours disposée à organiser cette journée sans presse et surtout à faire ce boycott des activités du gouvernement et ce, dès la semaine prochaine, s’il n’y a pas une issue heureuse ». « Il y’a aussi des actions non conventionnelles que nous allons mener, dès la semaine prochaine. La semaine prochaine risque d’être très chaude, très rythmée », promet Ibrahima Lissa Faye.

MAGUETTE NDAO