La Cosydep a organisé un webinaire, ce mardi, pour faire le bilan des auditions publiques des responsables de l’éducation, dix ans après le démarrage de l’initiative. Pour son directeur exécutif, Cheikh Mbow, outre les évaluations, il s'agit de mieux rediriger les initiatives.

Tambacounda, Sédhiou et Louga. Voici les trois laboratoires ayant accueilli les auditions publiques des responsables de l'éducation, une initiative de la Cosydep. En tout, il y a eu plus de 30 auditions qui ont permis d’écouter des directeurs d’écoles, des principaux de CEM, des proviseurs de lycées, ainsi que des responsables d’inspection de l’éducation et de la formation (IEF), mais aussi des maires et des candidats à la députation.

Des différentes interventions, il ressort que les auditions publiques constituent une aubaine à la fois pour les gestionnaires des établissements et les autres acteurs de la communauté. Il s’agit d’un moment privilégié qui permet à un directeur d’école ou à un proviseur d’exposer ses actions pour la bonne marche de son établissement face à la communauté.

Cet exercice de transparence, qui, à en croire les coordonnateurs des antennes régionales de la Cosydep, a renforcé la confiance et l’engagement de la communauté. Car il s’agit d’une occasion pour les acteurs d'interpeller et de contrôler la gestion des administrateurs.

“Nous avons noté une dynamique accrue avec l’engagement des acteurs, mais aussi une amélioration du climat des relations. Cela a également permis d’adresser des questions spécifiques”, souligne Malang Souané, coordonnateur de l’antenne de Tamba.

Autre résultat, ajoute Cheikh Diaw de la région de Sédhiou, c'est le renforcement de la capacité des responsables dans la “planification et le suivi des programmes”.

Les auditions ont aussi créé un cadre de confiance entre la Cosydep et les autorités académiques qui invitent et impliquent davantage l’ONG dans les rencontres.

Les manquements relevés

Cependant, les auditions ont révélé plusieurs limites dans la gestion des établissements scolaires. Par exemple, la formation des responsables reste souvent à désirer. Les auditions renseignent qu’il s’agit essentiellement d'enseignants, craie en main, qui se retrouvent un jour directeur d’école, principal ou proviseur, ou occupant un autre poste dans l’administration scolaire ou l’inspection académique. Les auditions révèlent ainsi qu’il y a un défaut de connaissance des textes, mais aussi un déficit de compétences dans la gestion des ressources financières, le budget en particulier.

Ce défaut de mise à niveau explique la réticence de nombreux décideurs à se prêter à l'exercice des auditions. “Car si certains se sont pliés volontiers à l’exercice (l’exemple du SG de l’IA de Louga auditionné trois fois), la majorité rechigne encore. Certains perçoivent même les auditions publiques plus comme une inquisition qu’un dialogue constructif. Des recommandations ont été faites pour inciter les responsables à comprendre qu'ils doivent rendre compte dans la mesure où ils gèrent des deniers publics. Sans oublier que cet exercice de reddition des comptes est nécessaire pour installer un climat de confiance entre les managers de l'école et les populations.

“L’école est un bien communautaire, il faut à chaque fois impliquer la communauté, montrer ce que nous faisons”, conseille Mamadou Mané, secrétaire général de l’IA de Louga. Toutefois, les responsables ne sont pas les seuls à souffrir de ce déficit de connaissance. Certains membres des comités de gestion d’école (CGE) ignorent les rôles de cette entité de délibération et d’accompagnement. Ce qui fait que certains acteurs essaient de se substituer au directeur dans l’exécution, créant ainsi des tensions et parfois un blocage ou un désintérêt total.

Le témoignage de Kéba Kébé, membre d’un CGE à Tamba, confirme ce besoin. « C’est une expérience enrichissante. Les lignes ont bougé après ces auditions. Les membres du CGE se sont approprié l’école », soutient-il.

Le plaidoyer de Cheikh Mbow

Synthétisant cette rencontre, le directeur exécutif de la Cosydep a tout d'abord salué sa pertinence. “Ce panel est un moment clé pour la COSYDEP, car il est essentiel de s’arrêter, d’évaluer les initiatives mises en place et de les ajuster pour de meilleurs résultats. Ce programme, intitulé “Lumière sur les voix vulnérables”, rappelle que parler d’éducation signifie accorder une attention particulière aux enfants vivant dans des situations de précarité”, affirme Cheikh Mbow.

Ce dernier ajoute : “L’éducation doit être envisagée sous l’angle des droits, afin que tous les enfants, quelles que soient leurs conditions, puissent accéder à l’apprentissage. C’est pourquoi ce programme s’intéresse particulièrement aux enfants en difficulté et aux zones sensibles, où les dispositifs éducatifs restent insuffisants.” Enfin, M. Mbow a souligné le chemin qui reste encore à parcourir. “Nous avons progressé, mais nous n’avons pas encore réussi à scolariser tous les enfants du pays. C’est pourquoi nous devons redoubler de créativité pour les années à venir.”

MAMADOU DIOP