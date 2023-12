Dans le cadre de l’autonomisation des femmes, un montant estimé à 291 milliards F CFA a été investi par l’actuel régime, en 2023.

Les femmes du département de Guédiawaye font partie de celles qui sont bien servies par l’État, au Sénégal. Hier, le Premier ministre Amadou Ba a présidé la cérémonie d’inauguration de deux infrastructures communautaires : la Maison des associations et la Maison de la femme Mantoulaye Guène. Ces deux infrastructures communautaires ont coûté plus de 668 000 000 F CFA.

S’agissant de la Maison des associations, Amadou Ba a révélé qu’elle sera une propriété de la ville de Guédiawaye. L’administration sera confiée à une assemblée générale des locataires, sous la supervision d’un directeur nommé par le maire de ville. Les locataires, dit-il, s’acquitteront d’une contribution forfaitaire qui servira à l’entretien et à la maintenance des installations. Il annonce aussi que les facilités de la Maison des associations seront aussi mises en location pour assurer des revenus destinés exclusivement au fonctionnement et à des investissements de développement de l’infrastructure.

Il s’agit d’un immeuble R+4 comprenant un rez-de-chaussée (trois bureaux, un local pour le serveur, des toilettes) ; d’un 1er étage avec cinq bureaux, une salle de réunion et des toilettes ; d’un 2e étage avec sept bureaux, une salle de réunion et des toilettes) ; d’un 3e étage avec aussi sept bureaux, une salle de réunion et des toilettes. Le 4e étage, lui, abrite une cuisine, un restaurant et des toilettes.

La maison de la femme Mantoulaye Guène, elle, a coûté 144 000 000 F CFA. Selon le Premier ministre, elle va abriter d’importantes activités relatives, entre autres, à la formation, à la gestion des caisses d’épargne et de crédit, à des mutuelles ou encore à la gestion de garderies d’enfants. ‘’La mise en place, depuis 1992, des maisons de la femme, vise la promotion des projets et programmes contribuant à l’autonomisation des femmes. Ces travaux consistent à construire un bâtiment R+1 sur 400 m2 comprenant des bureaux, salles de formation, une unité complète de transformation de fruits et légumes, de céréale, entre autres.

Lors de la rencontre, le bureau d’information gouvernemental a distribué une note à la presse qui retrace les investissements de l’État envers les femmes. En 2023, ils tournent autour de 291 milliards F CFA.

S’agissant des actions majeures réalisées en faveur des femmes en 2023, il y a eu la tenue des premières assises de l’entrepreneuriat et de l’autonomisation des femmes (7 mars 2023) ; une enveloppe de 200 milliards F CFA dédiée à l’entrepreneuriat et à l’autonomisation des femmes ; la tenue des ‘’96 heures de l’entrepreneuriat féminin’’ lors desquelles il a été question de structuration des chaines de valeur et de renforcement des capacités productives des femmes entrepreneures. Le Fonds d’autonomisation économique des femmes a été alimenté d’un second fonds de 10 milliards de francs CFA. Dénommé WE ! Fund 2, il a été lancé par le Fonds souverain sénégalais d’investissements stratégiques, le lundi 20 novembre 2023.

Dans ce cadre, les femmes de Guédiawaye ont été bien servies. En septembre 2023, renseigne la source, il y a eu une première phase de décaissement des financements dans le département de Guédiawaye (Ndiarème Limamoulaye, Sam Notaire, Golf Sud, Wakhinane, Gounass) d’un montant total de 262 000 000 F CFA à travers la plateforme Crédit-Femme. Puis, en octobre 2023, avec la deuxième phase de décaissement, Golf Sud et Gounass ont été servies pour un montant de 1,4 milliard F CFA provenant des fonds de financement du ministère de la Femme.

À cela s’ajoute le Fonds de promotion de l’entrepreneuriat féminin qui est passé à 700 millions (relèvement de 200 millions F CFA) et la hausse de 200 millions F CFA du Fonds national de crédit pour les femmes.

