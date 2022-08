Pour lutter contre l'avancée de la mer sur le littoral, notamment en cette période de fortes houles dévastatrices, le ministre de l’Environnement et du Développement durable a annoncé une batterie de mesures.

Les fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar, il y a quelques jours, ont occasionné le déchaînement de la mer sur le littoral, notamment sur l'axe corniche-Est et Ouest – Hann - Mbao - Bargny. Le ministre de l’Environnement et du Développement durable a visité, hier, ces sites, pour constater les dégâts. A l’issue de la visite, il s’est prononcé sur la situation traumatisante vécue, actuellement, par les populations de ces terroirs. Cette situation s’explique, d’après Abdou Karim Sall, par le dérèglement climatique dû au réchauffement climatique.

"Je pense que l'État a le devoir de veiller à ce que cette mer qui se déchaîne, d'un moment à l'autre, pour trouver des solutions pérennes et durables pour faire face à l'avancée de la mer. Vous savez que la mer avance de 0,5 à 1 m par an. Si rien n'est fait, d'ici 10 à 20 ans, beaucoup de zones et de villages vont être raillés de la carte. L'État est en train d'anticiper. Ce qui s'est passé à Saly est éloquent, un exemple visible en termes de solution pour protéger les plages. Ce qui fait que cette zone est hors de danger. Elle est presque restaurée. C'est ce que nous avons envisagé sur le long du littoral, avec le projet Waka qui s'intéresse aux corniches Est et Ouest, l'île de Gorée, la Casamance et Saint-Louis. Je pense que des solutions sont déjà envisagées", indique le ministre.

Il annonce une étude en cours de finalisation qui concerne Hann, Thiaroye-sur-Mer, Petit Mbao, Mbao et Rufisque. "Elle est presque bouclée. Cette étude doit permettre de proposer des solutions douces de protection côtière. Nous avions neuf mois pour boucler ce projet, mais quelques lenteurs ont fait qu'on risque de décaler un peu la durée d'exécution du projet. Tout est sous contrôle. Une fois les études bouclées, avec le financement de nos partenaires, le projet ira à terme sous peu. Nous avons expérimenté une distance de 1,5 km avec ces solutions douces. L'étude va révéler qu'elle est la solution qui doit être adoptée’’.

D’ailleurs, le ministre souligne que la même situation est observée à Yenne. ‘’Dans cette zone, les cimetières ont été touchés. Une action globale va être menée, pour faire face à cette avancée de la mer", promet Abdou Karim Sall. Le ministre soutient que les moyens seront mis en œuvre, vu que des solutions existent et cela a été prouvé. "Nous avons vu, à Mbao, un pan d'un mur qui s'est affaissé, alors qu'il a été construit en 2007. Ce que nous avons vu aussi au niveau de la corniche-Ouest est rassurant. L'objectif, ce n'est pas de contraindre la mer, car on ne peut pas opposer à la mer une force, puisque la nature reprend toujours le dessus, mais de toujours l'accompagner à travers des solutions douces qui ont été expérimentées, surtout aux Pays-Bas. Dans les jours à venir, nous allons poursuivre le travail, pour trouver davantage de fonds pour ce projet qui nous est cher", annonce le ministre de l’Environnement et du Développement durable.