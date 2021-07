La balance commerciale du Sénégal est marquée par une amélioration de 76,0 milliards de francs CFA du déficit, pour se situer à 109,8 milliards en mai dernier. C’est ce qui ressort du point de conjoncture de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) rendu public hier.

Le commerce extérieur du Sénégal est marqué, au mois de mai 2021, par une amélioration du déficit de la balance commerciale de 76,0 milliards de francs CFA, pour se situer à 109,8 milliards. Celle-ci s’explique, selon le point de conjoncture de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) rendu public hier, par le dynamisme des exportations à hauteur de 21,4 milliards conjugué à une baisse des importations de biens de 62,1 milliards sur un mois.

Ainsi, le taux de couverture des importations par les exportations a augmenté de 13,7 points de pourcentage et s’est établi à 56,5 % sur la période sous revue. ‘’Les exportations de biens, estimées à 197,4 milliards au mois de mai 2021, ont enregistré une hausse de 12,1 % par rapport au mois précèdent. Cette situation s’explique par la progression des exportations d’or brut (+16,0 milliards), d’acide phosphorique (+10,8 milliards), de produits pétroliers (+4,6 milliards), de zircon (+1,5 milliard) et, dans une moindre mesure, de titane (+1,0 milliard)’’, rapporte le document.

Sur la période, les exportations de produits alimentaires, renseigne la DPEE, se sont repliées de 7,0 milliards, en liaison avec la diminution des ventes à l’extérieur de produits arachidiers d’une valeur de 8,4 milliards et de légumes frais de 5,0 milliards.

Toutefois, la même source indique que cette contraction est atténuée par la hausse des exportations de produits halieutiques à hauteur de 5,2 milliards. ‘’En glissement annuel, les exportations de biens se sont confortées de 42,9 % (+59,3 milliards), à la faveur de la hausse des ventes à l’étranger d’or brut (+23,6 milliards), d’acide phosphorique (+11,4 milliards), de produits pétroliers (+8,7 milliards), d’engrais minéraux et chimiques (+3,6 milliards) et de titane (+1,3 milliard)’’, poursuit le rapport.

S’agissant des exportations du Sénégal vers l’UEMOA, elles sont estimées à 36,6 milliards au mois de mai 2021, contre 44,4 milliards le mois précédent, soit une diminution de 17,0 %. Elles ont représenté 18,5 % de la valeur totale des exportations de marchandises du Sénégal durant le mois de mai 2021. La part des produits acheminés vers le Mali, principale destination des exportations du Sénégal dans l’Union, est passée de 52,0 à 45,3 % sur la période, soit une perte de parts de 2,6 points de pourcentage. Le ciment reste le principal produit exporté vers ce pays partenaire, avec une part évaluée à 24,0 % en mai 2021, contre 20,1 % le mois précédent.

Baisse des importations

Le point de conjoncture de la DPEE relève aussi que les importations de biens sont passées de 411,3 milliards F CFA en avril 2021, à 349,2 milliards au mois de mai 2021, soit un repli de 62,1 milliards. Une baisse justifiée par la diminution de la valeur des importations de produits pétroliers de 26,8 milliards, de produits alimentaires de 12,5 milliards. Mais aussi de ‘’véhicules, matériels de transport et pièces détachées automobiles’’ d’une valeur de 3,7 milliards et de produits pharmaceutiques de 1,6 milliard.

Pour sa part, la contraction des importations de produits pétroliers est liée essentiellement à celle des huiles brutes de pétrole à hauteur de 32,7 milliards. Toutefois, les achats à l’étranger de ‘’machines, appareils et moteurs’’ ont progressé de 15,4 milliards, sur la période sous revue.

En glissement annuel, la DPEE souligne que les importations de biens se sont accrues de 85,1 milliards, sous l’effet, principalement, de la hausse des importations de ‘’véhicules, matériels de transport et pièces détachées automobiles’’ de 17,7 milliards, de produits pétroliers de 16,3 milliards et de ‘’machines, appareils et moteurs’’ de 14,5 milliards.

Par ailleurs, sur un an, les exportations de produits alimentaires se sont contractées de 5,2 milliards, imputables à la baisse des achats à l’extérieur de riz estimée à 5,1 milliards et de ‘’froment et méteil’’ à 3,2 milliards. Concernant les importations de biens en provenance des pays de l’UEMOA, elles sont évaluées à 6,7 milliards F CFA au mois de mai 2021 contre 5,4 milliards au mois précédent, soit une augmentation de 23,5 %. Elles ont représenté 1,9 % de la valeur totale des importations de biens en mai 2021, soit une progression de 0,6 point de pourcentage en variation mensuelle.

La Côte d’Ivoire demeure le principal fournisseur du Sénégal au sein de la zone, avec une part évaluée à 80,1 % en mai 2021, contre 78,2 % au mois précédent. Les achats en provenance de ce pays ont, principalement, porté sur les ‘’fruits et légumes comestibles’’ et les ‘’bois et ouvrages’’ qui en ont représenté respectivement 19,7 et 11,7 % sur la période sous revue.

