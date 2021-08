Le dernier en date, c’est le quotidien « Enquête » du jeudi 12 août 2021 qui présente à sa Une : « la compagnie est sur une mauvaise pente et n’en finit pas de fâcher certains de ses clients à cause des retards, on lui reproche un déficit de personnels qualifiés et des problèmes dans le management. Des difficultés à juguler avant que les clients ne boudent ».