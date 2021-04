Considéré comme un des plus grands joueurs de l’histoire, Lionel Messi (33 ans) reste toujours aussi performant. Double buteur contre l’Athletic Bilbao (4-0), samedi, en finale de la Coupe du Roi, l’attaquant du FC Barcelone compile désormais 31 buts en 40 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de l'exercice. Il est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire à franchir la barre des 30 buts en club sur 13 saisons consécutives. Une performance monstrueuse pour La Pulga, qui a mis la main sur son 35e trophée avec les Blaugrana.

…Griezmann veut voir Messi rester

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Lionel Messi (33 ans, 40 matchs et 31 buts toutes compétitions cette saison) ne sait toujours pas s'il poursuivra son aventure avec le FC Barcelone. Interrogé au sujet de son partenaire argentin, l'attaquant Antoine Griezmann (30 ans, 43 matchs et 15 buts toutes compétitions cette saison) espère qu'il pourra disputer une saison de plus à ses côtés. "Je crois qu’il est bien ici, on verra ce qu’il se passe. Ce n’est pas entre nos mains. C’est lui qui décidera, mais on est fiers et heureux de l’avoir avec nous et j’espère qu’il restera", a indiqué le buteur français après la victoire contre l'Athletic Bilbao (4-0), samedi, en finale de la Coupe du Roi.