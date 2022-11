Après une première saison mitigée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi (35 ans, 19 matchs et 12 buts toutes compétitions cette saison) a retrouvé un excellent niveau dans cet exercice 2022-2023. L'Argentin a enfin digéré son départ difficile du FC Barcelone à l'été 2021.

"C'était dur, nous sommes restés toute notre vie au même endroit, je n'avais jamais déménagé et je ne savais pas ce que c'était de partir, a confié 'La Pulga' dans un entretien à la CONMEBOL. Nous ne nous attendions pas à cela, c'est arrivé très vite et nous avons dû quitter Barcelone du jour au lendemain. Nous nous sommes retrouvés dans un nouvel environnement.

Nous avions notre vie à Barcelone, nos amis, nos habitudes, et nous nous sommes retrouvés dans un lieu différent, avec une autre langue, un autre football, un autre climat, j'ai beaucoup souffert de cela. C'était dur. Mais, aujourd'hui, je profite de tout y compris du football." Et de la ville de Paris : "Après cette longue période et des moments difficiles, je suis heureux de vivre là où je vis et, ma famille et moi, nous profitons de Paris."