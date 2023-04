Freiné par des finances limitées, le FC Barcelone ne manque en revanche pas d’idées pour renforcer son effectif lors du prochain mercato d’été. Dans le secteur offensif notamment, où trois stars de Premier League sont suivies, d’après la Catalunya Radio.

Pour rendre son attaque plus dangereuse, le Barça aurait effectivement placé ses pions sur les ailiers de Liverpool Mohamed Salah (30 ans, 26 matchs et 11 buts en Premier League cette saison) et Luis Diaz (26 ans, 8 matchs et 3 buts en Premier League cette saison), ainsi que celui de Tottenham Heung-min Son (30 ans, 26 matchs et 6 buts en Premier League cette saison). Pour l'heure, il semble difficile de faire plier les Reds concernant Salah qui demeure l’élément phare de Jürgen Klopp et dispose d’un contrat jusqu’en juin 2025, mais aussi pour Diaz, considéré comme un joueur important pour le futur. En revanche, la piste Son paraît envisageable.

Car, oui, Tottenham n’a pas la moindre intention de céder son phénomène sud-coréen. Mais le père du joueur a souvent clamé, au cours des derniers mois, la nécessité pour son fils de rejoindre un club plus huppé que les Spurs.