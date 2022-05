Quel scénario ! Au terme d'une rencontre très animée ce mardi, Sochaux a battu sur le fil le Paris FC (2-1) au Stade Charléty à l'occasion des barrages pour la Ligue 1. Pourtant, le début de la partie a été totalement à l'avantage des hommes de Thierry Laurey.

Mais malgré l'ouverture du score de Siby (8e), les Parisiens ont manqué d'efficacité en ratant deux penalties par Name (3e) et Alfarela (12e). Puis juste avant la pause, le PFC a connu deux coups durs avec l'expulsion de Name (43e) et l'égalisation d'Ambri (45+1e).

Dominateurs en seconde période mais longtemps incapables de prendre le meilleur sur un bloc défensif très bas, les Sochaliens ont été libérés dans les dernières secondes sur une superbe frappe enroulée de Do Couto (90+2e) à l'entrée de la surface ! Grâce à ce succès, Sochaux va donc se déplacer sur la pelouse d'Auxerre vendredi pour la suite des barrages.