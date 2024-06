Le sélectionneur national de l’équipe féminine du Sénégal pourra désormais compter sur les services de Sokhna Bintou Lo. L’intérieure de 24 ans, naturalisée espagnole, a retrouvé sa nationalité sportive sénégalaise, selon la Fédération sénégalaise de basket-ball.

Une très bonne nouvelle pour les Lionnes. La Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) a annoncé, hier, que ‘’la joueuse Sokhna Bintou Lo, naturalisée espagnole, est désormais éligible sans restriction pour l’équipe nationale du Sénégal, par décision de la Fiba datée du 17 juin 2024’’.

Dans son communiqué publié sur sa page Facebook, l’instance dirigeante de la balle orange a indiqué que c’est l’aboutissement d’une procédure administrative qu’elle a entamée auprès de la Fiba ‘’aux fins de permettre à Sokhna Bintou Lo de porter les couleurs du Sénégal’’. Une décision de la Fiba saluée par le président de la FSBB, qui a indiqué que cela cadre avec l’intérêt général du basket-ball et celui du Sénégal en particulier.

Née au Sénégal en 2000, la joueuse de 24 ans ‘’a suivi toute sa formation de basketteuse en Espagne, d’où sa naturalisation et sa présélection en équipe nationale espagnole’’. Elle évolue au poste d’intérieur au sein du club Caledonia Gladiators en ligue professionnelle britannique (WBBL) où elle a réalisé 7,4 points, 7,1 rebonds en moyenne de 20 minutes de temps de jeu par match. ‘’Tout d’abord, je rends grâce à Dieu. C’est avec beaucoup d’émotion, de plaisir et d’humilité que j’ai reçu la notification de la Fédération sénégalaise de basket m’informant que la Fiba m’a donné l’opportunité de représenter mon cher pays, le Sénégal. C’est vrai que je suis sénégalo-espagnole, mais j’ai toujours éprouvé l’envie de représenter le Sénégal qui est tout pour moi et ma famille. J’espère sincèrement mériter cette faveur et faire partie de la relève qui continuera de faire briller le Basket-ball sénégalais partout dans le monde. C’est un rêve d’enfant qui se réalise et j’ai hâte de me battre pour mon pays. À très bientôt, y Vamos Sénégal’’, a réagi la joueuse.

Sokhna Bintou Lo sera un grand renfort dans le jeu intérieur des Lionnes. Du haut de son 1,88m, elle est décrite comme une joueuse ‘’polyvalente’’, ‘’tenace’’ et d’un grand potentiel sur les rebonds. À l’annonce de la décision, le sélectionneur national, Alberto Antuna, s’est réjoui de la disponibilité de la joueuse pour défendre les couleurs du Sénégal. ‘’Que c’est bien ! C’est une bonne acquisition pour nous et qu’elle puisse jouer. Elle était déjà super excitée par l’idée de pouvoir représenter le Sénégal.’’ Selon communiqué de la FSBB, son profile ‘’intéresserait beaucoup’’ le coach espagnol qui ‘’l’a approchée en vue des échéances futures des Lionnes’’. L’équipe nationale féminine du Sénégal participera, du 19 au 25 aout 2024 à Kigali, au tournoi de préqualification à la Coupe du monde 2026. Le Sénégal est logé dans le groupe C avec le Brésil, la Hongrie et les Philippines.

LOUIS GEORGES DIATTA