Le championnat national de 1re division de basket a connu un week-end palpitant. L’AS Douanes a concédé sa deuxième défaite de la saison, alors que l’Asfa connaissait une deuxième victoire d’affilée. Chez les filles, l’Iseg Sports a battu le SLBC avec la manière. Mais les autres favoris se sont fait respecter, notamment l’ASC Ville de Dakar et le Duc qui se sont imposés au forceps, respectivement devant Dbaloc et Jaraaf.

L’Iseg Sports a pris sa revanche sur le Saint-Louis basket club (SLBC) de fort belle manière, dans cette 11e journée du championnat féminin. Alors qu’on s’attendait à un choc, on a plutôt assisté à un match maîtrisé par les Etudiantes de l’Iseg qui ont remporté les 4 quarts-temps. Battues à l’aller, l’internationale Khadidiatou Dieng et ses coéquipières ont donné le ton dès l’entame du match. Elles remportent le premier quart-temps (18-4) et confirment dans le deuxième (24-12). L’équipe du SLBC, qui joue en deçà de son niveau, perd encore les deux derniers quarts-temps sans sursaut. Au buzzer final, le score est de 55 à 42 pour les protégées du coach Cheikh Diallo.

Dans la même poule A, le leader et champion en titre, ASC Ville de Dakar, s’est fait peur avant de remporter son duel avec Dbaloc. En effet, l’équipe de la municipalité de Dakar a perdu les trois premiers quarts-temps avant d’effectuer un hold-up en fin de partie. D’entrée de jeu, l'équipe de Derklé inflige un 9-0 aux Dakaroises. Elle maintient ce rythme et remporte le premier acte (25-11). Treize points d'écart que les filles du coach Ousmane Diallo n’arrivent pas à effacer à la pause (35-22). Dans la seconde manche, Ville de Dakar grignote l’écart et revient à 7 longueurs. Le dernier quart-temps tourne à l’avantage de Ville de Dakar qui profite du manque d’expérience de Derklé et du retour en force de Couna Ndao sur les tirs primés. L’ASCVD s’impose 60-67 et préserve son invincibilité.

Dans la poule B, Le Dakar université club s’est imposé face au Jaraaf, pour la deuxième fois cette saison. Cependant, les Duchesses ont eu chaud avant de prendre les deux points. Les deux équipes se sont tenues au coude-à-coude en première période (34-33). Au retour des vestiaires, les Médinoises tentent de prendre leur envol et creusent l’écart (38-47) à la fin du troisième quart-temps. Le quatrième acte sera, pour le Duc, celui de la dernière chance. Les Duchesses l’ont saisie. Julie Dacosta montre la voie aux siennes qui recollent à l’adversaire (52-52). Les Médinoises négocient mal la fin de partie et les Duchesses l’exploitent et ont le dernier mot (64-59).

Une JA sensationnelle

Dans le championnat masculin, la Jeanne d’Arc de Dakar a créé la sensation, en infligeant à l’AS Douanes sa deuxième défaite de la saison, sa première à Dakar. Dans cette opposition de la poule A, la Vieille Dame était plus motivée, au vu de la physionomie du match. Elle remporte le premier acte (19-16). Pareil pour le deuxième (37-25).

Au retour de la mi-temps, les Gabelous n’arrivent toujours pas à revenir au score. Après trente minutes de jeu, la JA est toujours devant (50-41). C’est au dernier quart qu’on assiste à un sursaut des Douaniers qui reviennent à 3 petits points (53-50), puis à un point (63-62). Mais les hommes de Mohamed Sène sont déterminés à sortir victorieux de ce match. Ils maintiennent la résistance jusqu’au bout et s’imposent au final par 72 à 65.

Dans cette poule A, l’Association sportive des forces armées (Asfa) a obtenu une deuxième victoire de rang. Les Militaires se sont imposés face à Mermoz BC (64-57) dans un match où ils ont montré leur détermination à se racheter d’un début de saison chaotique. Les deux premiers quarts-temps ont tourné à leur avantage (15-13, 30-21). Cette avance sera maintenue jusqu’à la fin du troisième quart-temps (41-32). Vers la fin, Mermoz tente de revenir sans y arriver. Les Militaires signent une deuxième victoire, après avoir fait tomber le Sibac lors de la journée précédente.

Dans le groupe B, Bopp a failli renverser à l’ASC Ville de Dakar. Les protégés d’Aly Ngoné Niang ont fait un mauvais début de match. Ils ont, en effet, perdu le premier quart-temps (20-21) avant de se rattraper dans le deuxième quart-temps (40-33). Le troisième acte sera un bis repetita du premier. Les Dakarois perdent encore (52-56). C’est dans la dernière manche que la victoire choisit son camp, celui du club de la municipalité (72-68).

SOKHNA ANTA NDIAYE (STAGIAIRE)