À moins de deux mois de l’Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB), la Convergence pour le renouveau du basket-ball sénégalais (CRBS) durcit le ton et réclame l’exclusion de Me Babacar Ndiaye du processus et exige la mise en place d’un comité ad hoc indépendant pour l’organisation des élections du président et du comité directeur.

L’Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB), prévue le 6 mai prochain, risque encore une fois d’être agitée. Au moment où l’instance dirigeante de la balle orange annonce l’ouverture de la procédure de dépôt des candidatures à la présidence et au comité directeur, la Convergence pour le renouveau du basket-ball sénégalais (CRBS) élève la voix pour dénoncer les forfaitures des fédéraux.

Devant le siège du ministère des Sports, hier, les membres de ce groupement composé de six présidents de club ont annoncé le dépôt d’un courrier adressé au ministre des Sports. ‘’Nous récusons totalement la fédération pour l’organisation des élections, dès lors que le président a commencé sa campagne en distribuant à certains clubs des ballons et 50 000 F CFA pour d’autres. Il y a même certains de ses collaborateurs qui sont en train d’appeler pour faire des promesses. Donc, la fédération n’est pas neutre. On ne peut pas être juge et partie’’, a fustigé Pathé Keïta, porte-parole de la CRBS.

Celle-ci ‘’exige la mise en place d’un comité ad hoc’’ chargé de l’organisation des élections.

Selon eux, l’actuel président essaie de faire le ‘’forcing’’ pour la validation de sa candidature qui, à leurs yeux, est illégale. ‘’Il sait que s’il y a un comité ad hoc neutre, il ne sera pas candidat. Sa candidature sera irrecevable, c’est pourquoi il est en train de faire du forcing pour mettre ses amis, notamment le secrétaire général adjoint, pour organiser les élections. Ils n’ont qu’à mettre en place un comité ad hoc neutre. Ce n’est pas à la fédération de voir quelle candidature est recevable ou non’’, a-t-il dénoncé.

Toujours dans le but de briguer un troisième mandat, disent-ils, Me Ndiaye a fait changer les textes de la FSBB. ‘’Le président est le seul à dispose du fichier électoral. Il veut choisir un comité ad hoc fictif qui puisse recevoir les candidatures. Lui, sa candidature ne sera pas recevable. Les textes l’y ont exclu, bien qu’il les ait changés pour sortir la délimitation des mandats. Mais ce changement ne lui est pas applicable’’.

Me Babacar Ndiaye devenu ‘’minoritaire’’

Pathé Keïta et ses acolytes sont convaincus que Babacar Ndiaye ne fera pas un troisième mandat. Même si sa candidature passe, a-t-il assuré, il va perdre le vote. Car, soutiennent-il, ‘’Babacar Ndiaye est devenu minoritaire dans le basket. La dernière fois, il a fait une sortie pour dire qu’il a 88 clubs qui ont voté alors que le fichier fait 170 clubs. Même s’il force pour être candidat, il sera battu à plate couture. Les gens en ont assez de lui’’.

Selon eux, cette impopularité de l’actuel président s’explique par un bilan sportif maigre. ‘’Les résultats du basket le montrent, c’est d’échec en échec. Il ne peut pas organiser un championnat national correct avec un calendrier maitrisé. Il ne peut pas organiser la petite catégorie. Il n’y a rien dans le basket. Le Sénégal n’est présent dans aucune compétition internationale. Dans l’histoire du basket sénégalais, c’est une première’’, a expliqué M. Keïta.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, a-t-il expliqué, il est en train de manœuvrer pour ‘’exclure certains candidats comme Baba Tandian’’. ‘’Ils nous ont transmis les nouveaux textes. On a fait constater par huissier le fait de dire que les membres du comité directeur sortant sont votants. Cela n’existe nulle part. Même les textes communautaires l’exclu. Ceux qui votent sont les mandataires des clubs. Ceux qui sont au comité directeur, beaucoup ne sont plus dans leur club’’.

La CRBC invite Me Babacar Ndiaye à la ‘’raison’’. ‘’Il a fait huit ans ; il doit partir. C’est lui qui avait milité pour la limitation des mandats. Il n’a qu’à arrêter de trouver des prétextes pour briguer un nouveau mandat qui est très hypothétique’’.

LOUIS GEORGES DIATTA