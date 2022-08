L’équipe du Sénégal masculine de basket a signé sa 3e victoire d’affilée, hier, face à celle du Cameroun, sur le score de 90 à 71. Les Lions ont réussi le carton plein qui leur permet de se relancer dans la course pour les qualifications à la Coupe du monde 2023.

Mission accomplie pour Ngagne DeSagana Diop et ses hommes. Le successeur de Boniface Ndong sur le banc de la sélection nationale masculine de basket a réussi à remettre les Lions dans la course pour la qualification à la Coupe du monde 2023. L’équipe du Sénégal a enregistré sa troisième victoire d’affilée, hier, contre celle du Cameroun, pour le compte de la 3e journée de la 4e fenêtre des éliminatoires, à Monastir, en Tunisie. Les Lions indomptables se sont inclinés sur le score de 90 à 71, soit 19 points d’écart.

Les Sénégalais ont entamé la partie par le bon bout. Avec de la maitrise, ils ont remporté le premier quart-temps par sept points d’écart (27-20). À la mi-temps, le Sénégal a distancé son adversaire de 13 longueurs (48-35). Mais les Camerounais ne sont pas venus pour faire les figurants. Vainqueurs face à la RD Congo (69-71), bourreau du Sénégal à deux reprises, les hommes de Roland Aboya Baliaba ont cru à un autre exploit face au Sénégal. Ils ont bousculé l’adversaire et ont fini par remporter le 3e quart-temps (18-24). Ce qui leur permet de réduire l’écart à sept points (66-59). Le jeu était ouvert à ce moment du match. Le dernier acte s’annonce palpitant. L’équipe camerounaise n’a rien lâché pendant un bon moment. Elle est restée au contact de l’adversaire durant les cinq premières minutes du 4e quart-temps. Grâce à Branco Badio et Gorgui Sy Dieng étincelants, le Sénégal a fini par prendre le large. Badio a obtenu la meilleure évaluation (+27) avec 22 points inscrits. Gorgui a réalisé un double-double (15 pts, 13 rebonds) et la 2e meilleure évaluation du match (+24). Les Sénégalais ont aussi fait une bonne performance sur les tirs primés, avec 11 shoots réussis (33 points engrangés sur les tirs à distance).

Les Lions avaient remporté leurs deux premiers matches, respectivement contre le Soudan du Sud (69-66) et la Tunisie (63-73). Face aux Sud-Soudanais, les hommes de DeSagana ont sorti le grand jeu pour mettre fin à leur invincibilité dans cette compétition. Ils ont récidivé face aux champions d’Afrique en titre, devant leur public. Avec ses trois victoires, le Sénégal passe de la 5e à la 3e place et garde de fortes chances de qualification. La dernière fenêtre des éliminatoires est prévue au mois de février 2023. Les deux premières équipes de la poule F se qualifieront directement et la 3e va concourir pour le ticket du meilleur troisième entre les deux poules.

LOUIS GEORGES DIATTA