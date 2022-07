C’est la fin de l’aventure entre Boniface Ndong et la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB), qui a décidé de mettre fin à ses fonctions de sélectionneur national des Lions à la suite des mauvais résultats enregistrés à Alexandrie lors de la 3e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023.

Boniface Ndong n’est plus le sélectionneur national de l’équipe masculine du Sénégal. L’ancien joueur du FC Barcelone a subi un retour négatif des dirigeants du basket sénégalais à la suite des mauvais résultats de la 3e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023, à Alexandrie. ‘’Après analyse de la participation de notre équipe nationale à la fenêtre 3 des éliminatoires de la Coupe du monde, qui vient de se dérouler à Alexandrie, la Fédération sénégalaise de basket-ball a décidé de rompre les négociations avec Boniface Ndong’’, a informé, hier, l’instance dirigeante de la balle orange du Sénégal dans un communiqué.

Arrivés en Egypte avec le statut de leader de la poule D, les Lions n’ont pas su conserver leur rang. Les Sénégalais ont été balayés lors de leurs deux premières sorties. Face à l’équipe du pays hôte, ils ont été méconnaissables contre les Pharaons, qui les ont étrillés 76-43, 33 points d’écart. L’équipe n’a pas pu se relever de cette lourde chute. Gorgui Sy Dieng et sa bande ont reproduit la même piètre prestation face à la RD Congo (60-72).

Dos au mur, ils ont finalement sortis les griffes face à une modeste équipe du Kenya (86-54). Ce succès leur a permis de se classer à la 3e place derrière l’Égypte (12 pts) et la RDC (2e, 10 pts) et de pouvoir poursuivre l’aventure pour la qualification à la Coupe du monde 2023. ‘’Le Sénégal est un pays de basket et nous produisons tout simplement du mauvais basket actuellement’’, avait avoué le technicien de 44 ans. Malheureusement, Boniface Ndong ne sera pas de la prochaine expédition des Lions, en août 2022 et février 2023, pour essayer de redresser la pente. Arrivé en fin de contrat après l’Afrobasket 2021, les fédéraux n’ont pas jugé opportun de reconduire son bail.

L’ancien capitaine des Lions a été désigné entraineur principal de la sélection nationale masculine en février 2020 en remplacement de Porfirio Fisac de Diego. Il a qualifié l’équipe à l’Afrobasket 2021 au Rwanda, où elle a terminé sur le podium, à la troisième place derrière la Tunisie, championne d’Afrique, et la Côte d’Ivoire, vice-championne.

La Fédération sénégalaise de basket-ball est à la recherche d’un ‘’autre entraîneur dans les meilleurs délais’’ pour reprendre le flambeau.

LOUIS GEORGES DIATTA