Premier gros test pour les Lionnes et première victoire au Kigali Arena. En venant à bout de la Hongrie (63-61) hier lundi 19 août en ouverture du tournoi de préqualification pour la Coupe du monde 2026, le Sénégal prend une sérieuse option dans le groupe C où une seule place est en jeu.

Agressives dans le jeu avec une défense intraitable, les Lionnes ont réussi une bonne entrée en matière. Elles ont enregistré de bonnes notes dans tous les secteurs de jeu, sauf peut-être avec les lancers francs où elles auraient pu grignoter plus de points. Toutefois, avec un 20-16 à la fin du premier quart temps, les coéquipières de Ndioma Kane, meilleure marqueuse chez les Lionnes et 2e de la partie, ont réussi à mettre l'équipe hongroise dans le doute.

À la pause, les Hongroises couraient toujours derrière le score, même si elles ont nettement mieux corrigé (37-30).

Au retour des vestiaires, la Hongrie semble mieux s'adapter au jeu des Sénégalaises et sonne la révolte C’est le quart temps le plus compliqué pour les Lionnes qui sont restées sept minutes sans marquer le moindre point. Les Lionnes sont moins mordantes, de quoi donner de l’espoir à l’adversaire qui en profite pour égaliser (42-42). Mais un dernier panier de Bigué Sarr va mettre le Sénégal devant à la fin du quart temps (44-42). Le match est relancé.

Avec Cierra Dillard et Ndioma Kane, les artisanes de la victoire des Lionnes, le Sénégal va encore creuser l’écart au début du dernier quart temps (54-42) avant de voir le premier panier hongrois réussi dans ce round à six minutes de la fin (54-45). Les coéquipières de Déborah Dubei (24 points) vont tenir en échec les Lionnes, remontant la pente et réinstallant le doute dans le camp sénégalais.

Le score va encore être serré à la fin du quart temps avec un autre tir primé de Dubei qui donne des sueurs froides aux Lionnes (55-56). Une bonne gestion du money-time fera que les Lionnes vont remporter ce match malgré cette dernière faute de Maty Fall qui offre trois lancers francs à l’adversaire. Solide défenseure, Madjiguene Sène (8 rebonds) fera le nécessaire sous le cerceau pour garder le ballon. Le Sénégal remporte le match avec 2 points d’écart, 63 à 61.

Au coup d’envoi de ce tournoi, la Hongrie était le grand favori du groupe C encore appelé ‘’groupe de la mort’’. Elle est à la première place du Power Ranking, le top 8 des équipes les mieux classées à Kigali. Avec cette première victoire, le Sénégal déjoue les pronostics et prend une option non négligeable, en plus de remporter son premier match, dans l’histoire, contre la Hongrie.

Les Lionnes jouent contre le Brésil ce mardi à 18 h. Une grosse pointure que le Sénégal devra défaire.

Rappelons que le Brésil a aussi remporté son premier match contre les Philippines.

Mamadou Diop avec wiwsport