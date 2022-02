Le Sénégal a réalisé une entrée en matière réussie aux éliminatoires de la Coupe du monde masculine de basket. Les Lions ont dominé l’équipe de l’Egypte par 18 points d’écart (75-57). Les hommes du coach Mamadou Gueye Pabi ont fait une bonne entame de match, en remportant les deux premiers quart-temps (16-11 et 21-15). Ce qui leur a permis d’aller à la pause avec une avance de 11 points (37-26). Mais les Egyptiens sont revenus des vestiaires avec plus de détermination qu’en première période. Ils ont pu remporter (14-17) le 3e acte et réduire leur retard à huit longueurs (51-43).

Mais, les Sénégalais n’ont pas laissé l’adversaire la possibilité de croire à un exploit. Ils ont repris la conduite de la partie et remporté le dernier quart-temps (24-14). Youssou Ndoye a été énorme. Le pivot d’Orléans Loiret Basket a réalisé la meilleure évaluation (+29) grâce à son double-double (17 pts et 20 rebonds dont 6 offensifs et 14 défensifs). Le Sénégal joue sa 2e rencontre, ce samedi (18h), contre la RD Congo vainqueur du Kenya (56-66), qui sera le dernier adversaire des Lions, dimanche (18h).