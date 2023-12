Bouna Sarr a été ‘’opéré avec succès d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche’’, a annoncé le Bayern Munich dans un communiqué rendu public samedi. ‘’Bouna Sarr a été victime à l’entraînement d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le défenseur latéral sénégalais a été opéré dès vendredi avec succès et sera absent les prochains mois’’, indique l’équipe allemande dans un communiqué. Après cinq apparitions seulement avec le club bavarois toutes compétitions confondues, le défenseur de 31 ans est forfait pour la CAN en Côte d’Ivoire et pour le reste de la saison.

Il était aussi absent de la Coupe du monde 2022. Ce samedi, le champion d’Afrique a réagi sur son compte Instagram après son opération, en postant une photo de lui sur son lit d’hôpital. ‘’Bonjour à tous ! Pas une bonne nouvelle ni le bon timing malheureusement, mais je tenais tout de même à vous dire que l’opération s’était très bien passée.

Je reste persuadé et profondément convaincu que pour revenir au plus vite et plus fort il n’y aura rien de plus important désormais que le mental. Merci du fond du cœur pour les nombreux messages que j’ai reçu de votre part ! ‘Dieu éprouve ceux qu’il aime’ À bientôt’’, a-t-il écrit. Après trois saisons, le Sénégalais a disputé seulement 33 matchs. Bouna Sarr avait subi une opération du genou gauche en début de saison de l’année dernière.