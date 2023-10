Deux mille chefs de village de Kolda ont décidé de parrainer la candidature d’Amadou Bâ pour la prochaine Présidentielle. Lors d’une rencontre dirigée par le Pr. Moussa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, par ailleurs président du Conseil départemental de Kolda et coordonnateur de la coalition BBY de la région de Kolda, députés, maires, directeurs généraux et autres chefs de village et de membres du Haut conseil des collectivités territoriales ont eux aussi décidé de soutenir l'actuel Premier ministre et espèrent une victoire éclatante au soir du 24 février.

Ces responsables de la région de Kolda mettent en avant les nombreuses réalisations faites dans cette partie sud du pays, notamment la construction de la nationale 6, le pont révolutionnaire de la transgambienne, l'éclairage public avec un bond qualitatif permettant de sortir des ténèbres plusieurs villages, l'accès à l'eau potable ou encore la connectivité, l'assainissement, les bourses familiales, pour soutenir le candidat de BBY. Ils n'ont pas manqué de citer l'octroi, par Macky Sall, de véhicules aux chefs de village.

En outre, le professeur Moussa Baldé, coordonnateur du Réseau des universitaires républicains (Rur), a souligné l'importance des réalisations en matière d'enseignement supérieur dans la région de Kolda. Il a rappelé la création de l'Eno de Kolda, du CRE de Médina Yoro Foula et l'ouverture dès cette année de l'antenne délocalisée de l'université Assane Seck de Ziguinchor à Kolda. Autant de réalisations qui justifient son appel à l'endroit de tous les Koldois et de ses ressortissants à plébisciter le candidat Amadou Ba au soir du 25 février 2024 dans la région de Kolda.