Le tirage au sort de la Coupe du monde de Beach Soccer, Russie-2021 (du 19 au 29 août) a été effectué, hier. Le Sénégal évoluera dans la poule D où il retrouvera le tenant du titre, le Portugal, son tombeur de la dernière édition en quarts de finale. Le groupe est complété par Oman et l’Uruguay.

L’équipe du Sénégal connait ses adversaires pour la prochaine Coupe du monde de Beach Soccer, prévue en Russie du 19 au 29 août 2021. Les Lions sont logés dans la poule D qu’ils partagent avec une vieille connaissance, le Portugal, champion du monde en titre. Les deux équipes s’étaient rencontrées lors des quarts de finale de la dernière édition, en 2019 en Uruguay. Les Portugais s’étaient imposés sur le score de quatre buts à deux. Ils avaient ensuite éliminé, difficilement, le Japon en demi-finales, à l’issue de la séance des tirs au but (3-3, 3 tab 2), avant de dominer en finale l’Italie (6-4).

Pour leur première confrontation en phase finale d’un Mondial, en 2015 en terre portugaise, les Lions avaient pris le dessus sur la Selecção par 6 buts à 5. Malheureusement, le Sénégal, dernier de la poule A, n’avait pas pu se qualifier pour le tour suivant, alors que le Portugal, leader du groupe A, a fini par remporter son 2e titre, à domicile. Triple champion du monde (2001, 2015 et 2019), le Portugal est favori dans cette poule D. Les Portugais seront en Russie pour défendre crânement leur trophée et tenter de le remporter pour la quatrième fois, la 3e d’affilée.

Mais le Sénégal, qui n’a jamais dépassé le stade des quarts de finale en six participations, veut cette fois aller le plus loin possible. Ngalla Sylla et ses hommes, auréolés de 6 titres continentaux et galvanisés par le président de la République qui les a reçus et honorés, rêvent d’un trophée mondial.

‘’Maintenant, on se donne rendez-vous en Russie et cette fois, on mettra tout ce qui est en notre pouvoir pour gagner la Coupe du monde. On en est capable’’, avait promis le manager général de l’équipe nationale, Ibrahima Ndiaye ‘’Chita’’, lors de la cérémonie de remise de récompenses.

Les deux autres adversaires du Sénégal dans la poule D sont le sultanat d’Oman et l’Uruguay. La sélection omanaise est aussi une connaissance des Lions. Les deux équipes se sont rencontrées récemment, au mois de juin 2021, à deux reprises, dans le cadre du tournoi international de Dubaï. Les Sénégalais ont remporté la première manche (3-2) et ont perdu au retour (5-6), avant de gagner le titre en battant les Emirats arabes unis pour leur 4e match, à l’issue des tirs au but (1-1, 5 tab 4). Oman a enregistré deux participations à une Coupe du monde de Beach Soccer (2011 et 2013) et n’a jamais dépassé le premier tour. Pour leur 3e Mondial, les Omanais feront tout pour décrocher l’une des deux tickets qualificatifs au tour suivant.

En outre, les Lions ont rencontré et battu les Uruguayens en 2007 (5-2). Cette équipe de l’Uruguay sera l’un des principaux prétendants aux deux places qualificatives en quarts de finale. Habituée de la compétition, la sélection uruguayenne a atteint 7 fois le podium dont trois médailles d’argent. Les Uruguayens espèrent remporter en Russie leur première médaille d’or.

NGALLA SYLLA, COACH DES LIONS

‘’Une poule très relevée’’

‘’Le Sénégal loge dans la poule D en compagnie du Portugal, qu’on ne présente plus, Oman qu’on a joué récemment au tournoi de Dubaï et l’Uruguay que le Sénégal a rencontré lors de notre première participation au Brésil, en 2007. C’est une poule très relevée. Dans tous les cas, on ne s’attendait pas à une poule facile, d’autant plus qu’il y a les grandes nations qui sont là, que ce soit le Portugal, l’Espagne, le Brésil, entre autres. C’est 16 nations qui veulent toutes remporter le trophée. Il faut passer d’abord par les matches de poule.

Maintenant, le plus important, c’est de travailler, rester concentrés sur notre premier match contre l’Uruguay et essayer d’avoir un bon résultat. Pour le deuxième match, ce sera le Portugal, avant de terminer par Oman. C’est une poule ouverte où on a notre chance comme les autres équipes. Tout se jouera sur le terrain. La préparation se passe très bien. On touche du bois, il y a peu de joueurs qui sont à l’infirmerie. On espère qu’ils vont reprendre les entrainements le plus tôt possible. On aura deux semaines avant la Tabaski, avant de libérer les joueurs. On reprend le travail le lendemain de la fête. On essayera de trouver des matches amicaux en fin juillet, ici à Dakar, et en Russie avant le démarrage de la compétition. Pour l’instant, on est train de négocier ces matches-là. On n’a pas encore de partenaire. Vu le contexte (sanitaire), c’est difficile de déplacer les gens.’’

Composition des poules : Groupe A : Russie, Etats-Unis, Paraguay, Japon Groupe B : Mozambique, Egypte, Espagne, Emirats arabes unis, Tahiti Groupe C : Belarus, Salvador, Suisse, Brésil Groupe D : Portugal, Oman, Sénégal, Uruguay

LOUIS GEORGES DIATTA