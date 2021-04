A 18h ce mardi, le Bénin et le Sierra Leone devaient s'affronter lors d'un match décisif dans le cadre des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais au moment de l'arrivée au stade, les Béninois ont été informés que 5 joueurs titulaires étaient positifs au Covid-19 selon la Sierra Leone.

Problème, le Bénin conteste ! En effet, les joueurs ont été testés avant d'effectuer le voyage et les résultats étaient négatifs pour l'intégralité du groupe, qui n'a pas eu le moindre contact depuis avec le monde extérieur. De plus, certains joueurs concernés ont déjà eu le Covid-19 et ont donc des anticorps. Face à cette situation, le Bénin a décidé de rester dans son bus et refuse de jouer. Au terme d'une réunion de crise, le match a été décalé à 21h, mais n'a pas eu lieu. Une décision de la Caf reste attendue.