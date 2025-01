La main d’œuvre jeune, 15 à 34 ans, va continuer de croitre suivant la trajectoire démographique du pays, selon les données de l’ANSD (2023). D’un effectif de 4 620 844 en 2013, elle atteindra 8 527 948 en 2035 avant tripler en 2050, pour atteindre 13 549 769. Selon Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH-5, 2023), la population résidente totale du pays était de 18 126 390 personnes en 2023 (50,6% d’hommes et 49,4% de femmes) et composée de à plus de 58% de jeunes âgés de 15 à 34 ans.