C’est une issue heureuse pour Ndèye Khady Guèye et Babacar Mané, dans ce marathon judiciaire qui a duré plusieurs années. La première nommée est l’ex-administratrice du Fonds de promotion économique (FPE) et l’autre est assureur. Condamnés en première instance respectivement à quatre ans et deux ans de prison avec sursis pour blanchiment de capitaux et prise illégale d’intérêts, ils ont été relaxés par le tribunal d’appel, hier.

C’est un ouf de soulagement pour Ndèye Khady Guèye, l'ex-administratrice du Fonds de promotion économique (FPE) et de son coprévenu l’assureur Babacar Mané. Le juge du tribunal d’appel a prononcé, hier, leur relaxe infirmant le premier jugement. Le tribunal correctionnel de Dakar avait condamné l’ex-administratrice du Fonds de promotion économique (FPE), Ndèye Khady Guèye, à quatre ans de prison assortie de sursis pour blanchiment de capitaux et prise illégale d’intérêts. La même peine a été infligée à l’assureur Babacar Mané. Tous les deux étaient également condamnés à payer à l’État du Sénégal, solidairement, la somme de 500 millions F CFA.

Nommée en 2003 à la tête de l’institution chargée du financement des petites et moyennes entreprises (PME), Ndèye Khady Guèye a créé en 2010 la Société africaine de participation (SAP SA). Avec cette société, elle obtient un prêt de la BSIC d’un montant de 1,5 milliard F CFA, garanti par le Fonds de promotion économique qu’elle dirigeait. Selon l’accusation, elle avait alloué un prêt de plus de 400 millions à la mutuelle Xel Dalna, qui appartient au réseau Ramatou dont elle est la présidente.

C’est en janvier 2013 que des poursuites ont été déclenchées contre Ndèye Khady Guèye. En effet, les poursuites font suite à un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) qui a décelé des irrégularités dans le fonctionnement du Fonds de promotion économique. Après une enquête menée par les éléments de la Section de recherches, Ndèye Khady Guèye est arrêtée et placée sous mandat de dépôt. Elle a passé 14 mois en détention avant de bénéficier d’un non-lieu.

MAGUETTE NDAO