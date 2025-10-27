Alors que le leader de Pastef a appelé à un tera meeting, le 8 novembre prochain, le président de Geum Sa Bopp appelle à un rassemblement le même jour, mais sous forme de « Niakhtou National ». « Tous unis pour un Niakhtou National le samedi 08 novembre 2025 (École Normale – Terminus Liberté 5).

Ensemble, toute l’opposition et les forces vives (syndicats et activistes) pour dénoncer la vie chère qui étouffe les ménages. Il sera question de rejeter la taxation abusive de 1 % imposée aux citoyens, protester contre les coupures d’électricité et les déguerpissements des ambulants, dire non à la cherté du Woyofal, exiger la libération immédiate des détenus politiques, pour la justice et la démocratie. Ce Niakhtou National est un acte de résistance citoyenne, une voix collective contre l’injustice et la précarité », indique Bougane Gueye Dani dans une note rendue publique.