Le PIT Sénégal constate, avec amertume et indignation, l'inquiétante et continue la dégradation de la situation politique, économique et sociale du pays sous le régime PASTEF. Un régime qui, selon un communiqué, « ne semble pas prendre l'entière mesure du déplorable état dans lequel il a fini de précipiter le monde du travail ». Selon la formation politique, ''le bilan de la politique sociale du gouvernement, tel que dressé par l'assemblée générale du 15 octobre 2025 des délégués du personnel des Confédérations et Centrales du Front Syndical pour la Défense du Travail, est accablant''.

Le PIT s'insurge contre ''la politique antisociale et anti-travailleur du gouvernement''. Et fulmine : ''Depuis la signature du Pacte National de Stabilité Sociale pour une Croissance Inclusive et Durable, le gouvernement, non content d'ignorer royalement ses engagements librement souscrits, a été bien souvent dans une défiance provocatrice vis-à-vis des organisations syndicales ».

Le parti de l'opposition dénonce le dilatoire quant à la publication de l'arrêté du Premier ministre d'institution du Comité de Pilotage et du Comité technique pour la mise en œuvre du Pacte de stabilité sociale ; les tergiversations quant à la signature des décrets négociés relatifs au statut des décisionnaires de la Fonction publique et celui concernant les techniciens supérieurs de santé ; et le refus catégorique de reprendre les travailleurs victimes de licenciement arbitraire, au mépris du Code du Travail et du Statut général de la Fonction publique. « Tout au contraire, il ya eu en lieu et lieu la poursuite d'une politique de recrutement partisan, népotiste et clientéliste, comme au Port Autonome de Dakar ou au Grand Théâtre. De surcroît, des secteurs stratégiques de l'économie nationale sont ébranlés en profondeur, parfois déstabilisés et sur le point de s'effondrer, en raison principalement du non-apurement de la dette intérieure, d'une lourde fiscalité et de taxes douanières exorbitantes. Il en est ainsi des BTP, de l'hôtellerie, de l'agroalimentaire, d'Air Sénégal, du secteur névralgique de l'énergie… Il résulte de cette situation catastrophique de l'économie nationale des retards et arriérés de salaires de plus en plus importants, des mises en chômage technique ou définitive, mais aussi la cherté du coût de la vie pour tous. »

...« À ce sombre tableau économique et social, il convient d'ajouter, d'une part, la généralisation d'une nouvelle pression fiscale imposée à chaque citoyenne et citoyen, aux entreprises et services pour le financement dit « endogène » du fameux Plan de Redressement Économique et Social, d'autre part, de prévisions mesures antisociales dans le cadre de la recherche d'accord avec le FMI. » Face à une telle situation, « née de l'amateurisme, de l'incompétence et de la démagogie populiste du régime PASTEF », le PIT/Sénégal dit « apporter son soutien inconditionnel et sa solidarité agissante au Front Syndical pour la Défense du Travail, dans le cadre de toutes ses initiatives de lutte pour préserver les droits et intérêts des travailleurs ».