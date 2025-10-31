Après le département de Pikine, mardi dernier, le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) du département de Keur Massar a tenu, hier, un point de presse pour appeler à une mobilisation en vue de la marche de l’opposition prévue aujourd’hui. De l’avis de Babacar Diassé, président de la commission communication du mouvement dans cette partie de la banlieue dakaroise, « ils ne doivent pas rester en marge de la réussite de cette manifestation de l’opposition ».

« Nous assistons à une dégradation profonde de la situation économique, sociale et politique du pays. Le gouvernement en place fait preuve d’un manque total de vision et d’ambition, avec une cherté du coût de la vie, un chômage élevé et des libertés restreintes. C’est aussi pour nous l’occasion de dénoncer l’annulation, sous pression, de notre assemblée générale locale, pour la simple raison que la peur a changé de camp. Nous fustigeons les pratiques antidémocratiques et antirépublicaines, dont le seul objectif est de vouloir museler l’opposition.

Nous lançons un appel solennel à l’ensemble des Sénégalais et des Sénégalaises, à tous les militants, responsables et sympathisants des partis politiques, pour qu’ils se mobilisent massivement lors de la grande marche nationale du FDR prévue ce vendredi 31 octobre 2025 à partir de 15 heures, du Rond-point Jet d’Eau à Dieuppeul. Cette mobilisation nationale sera une réponse citoyenne aux dérives du régime et une affirmation du refus collectif de l’injustice et de la peur. Nous ne céderons ni à la provocation ni à l’intimidation. Nous poursuivrons notre combat pour un Sénégal démocratique et prospère, fidèle à ses valeurs républicaines et à l’esprit de résistance de son peuple », a indiqué M. Diassé.