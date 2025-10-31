L’Alliance pour la République a tenu, ce jeudi, un point de presse consacré à un rappel des troupes. La principale force de l’opposition invite ainsi ses militants à être des acteurs majeurs de la marche pacifique du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République, prévue ce vendredi à 15 heures.

Décidément, la bataille médiatico-politique continue d’élire domicile dans ce pays. Du côté du pouvoir comme de celui de l’opposition, on se rend coup pour coup. Ce jeudi, ce fut au tour de l’Alliance pour la République de jouer. Le parti du président Macky Sall invite ses militants, notamment ceux des cinq départements de Dakar, à prendre part à la marche pacifique de ce vendredi.

« L’APR, en tant que membre fondateur du FDR, prendra part à cette marche pacifique pour permettre aux Sénégalais d’exprimer leur mécontentement, dans le calme, vis-à-vis des façons de faire de ce régime. Ce sera une plateforme pour nous tous. Nous y dénoncerons la cherté de la vie, l’emprisonnement des détenus politiques, les menaces qui pèsent sur les libertés, etc. », a clarifié le porte-parole du jour, Seydou Guèye.

Il a ensuite évoqué les objectifs un peu plus spécifiques de ce rendez-vous de l’opposition : « Cette marche sera aussi une occasion de marquer définitivement notre indignation vis-à-vis du bâillonnement subi par la presse depuis l’arrivée de ce régime. Le dernier acte répréhensible posé par ce gouvernement et sa justice reste la récente arrestation de Maïmouna Ndour Faye et de Babacar Fall. Devons-nous rappeler à quel point l’apport des médias est essentiel pour une démocratie, un État, bref, une République ? »

Dans sa communication, l’ancien ministre a émis une idée assez audacieuse : « Encore une fois, c’est une marche pacifique ouverte à tous les Sénégalais. C’est ainsi que nous invitons les membres du parti Pastef à nous rejoindre, car les difficultés nous concernent tous. Participer à cette manifestation ne signifierait nullement qu’ils renient leur appartenance politique ou leur leader. Ce sera juste une façon pour eux de s’exprimer librement. »

Se voulant un peu plus méthodiques, les apéristes ont tenté de donner une raison spécifique, par département, de répondre à l’appel du FDR. À Pikine, par exemple, l’interruption, depuis plus d’une année, des bourses de sécurité familiale devrait pousser les populations à prendre d’assaut le Rond-point Jet d’Eau ce vendredi.

« Pikine prendra pleinement part à cette manifestation pour réclamer le retour des bourses de sécurité familiale. Notre département comptait beaucoup de bénéficiaires de cette initiative, brutalement stoppée par le régime en place. Cette année, par exemple, nombre d’enfants pikinois ont été privés d’école faute de cette bouffée d’oxygène que leur procuraient les bourses de sécurité familiale », explique l’ancien ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong.

Plus provocateur par la suite, Pape Gorgui Ndong s’en est pris au tandem : « Je pense qu’il faut rappeler au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye la raison pour laquelle il a été élu. Les 54 % ne l’ont pas mis là pour qu’il prouve sans cesse son amitié avec son Premier ministre. Il est attendu sur plusieurs chantiers, dont l’un des plus importants reste celui de l’emploi des jeunes. Ce gouvernement ne crée pas les conditions favorables à la création d’emplois, c’est même le contraire : plusieurs postes ont été supprimés depuis leur arrivée. »

Soulignons que les départements de Dakar, Guédiawaye, Rufisque et Keur Massar étaient également de la partie. Tous promettent de marcher du Rond-point Jet d’Eau à l’arrêt Liberté 5 pour dénoncer globalement la « dégradation profonde de la situation économique, sociale et politique », le « manque total de vision et d’ambition », le « chômage de plus en plus chronique des jeunes » et certaines pratiques « antidémocratiques et antirépublicaines ».

MAMADOU DIOP