FDR en banlieue

Le temps d’un après-midi, les leaders du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) se sont donné rendez-vous hier à Pikine. Ont pris part à cette rencontre des responsables de l’opposition comme Oumar Sarr, Mamadou Diagne Fada, Seydou Guèye, Abdou Mbow, Aly Saleh Diop, Samba Sy, entre autres, sans oublier les responsables locaux. Tour à tour, ils n’ont pas raté l’actuel régime, tout en appelant leurs militants de la banlieue à venir avec une forte mobilisation lors de leur marche prévue le 31 courant. Pour Pape G. Ndong, un clash entre Sonko et Diomaye ne les intéresse pas, pas plus que leur manifestation prévue le 8 novembre.

Ce qui les intéresse, selon lui, c’est de s’opposer et de faire face à ce régime, car pour lui, « les deux, c’est du pareil au même ». « L’opposition que nous sommes va sauver ce pays des difficultés qu’il est en train de vivre », a-t-il promis. Pour le député Abdou Mbow, l’heure n’est pas aux bavardages. Le mot d’ordre, selon lui, est de réussir cette marche qu’ils ont organisée. Il s’agit d’une marche pour parler de la situation « difficile » que vit le pays, mais aussi pour faire du sport.

« La baisse de l’électricité, c’est parce que le baril de pétrole a chuté. Donc, ce n’est pas leur mérite. Je ne les croirai que lorsque je verrai leurs promesses se concrétiser. Ceci n’engage que moi. On les attend pour qu’ils nous expliquent où sont passés les 8 milliards dans le Nord. Il faut qu’ils sachent qu’ils vont rendre compte de leur gestion. Le peuple sénégalais est éveillé. Que tout le monde se mobilise comme un seul homme et soit sur place dès les premières heures le jour de la marche », a soutenu M. Mbow.