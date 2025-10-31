Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 29 octobre, le chef de l'État a insisté sur la rigueur dans la commande publique et la transparence budgétaire. Il a aussi fixé le cap sur la transformation en profondeur du secteur primaire et le renforcement de l'autonomisation économique des femmes.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, souhaite une meilleure gouvernance financière. Hier, en conseil des ministres, il a appelé à une application rigoureuse du Code des marchés publics.

Le chef de l’Etat encourage la dématérialisation des appels d'offres, lancée par l'ARCOP, et exige de chaque ministre la tenue d'une conférence sur l'exécution des marchés publics avant la fin de 2025. Car, pour lui, « la transparence dans la commande publique est une condition essentielle du redressement économique ».

Par ailleurs, Bassirou Diomaye Faye exhorte son gouvernement à accélérer la transformation du secteur primaire et à renforcer l'autonomisation économique des femmes, lors du Conseil des ministres tenu au Palais. Deux priorités qu'il considère comme essentielles à la souveraineté économique du Sénégal et à la lutte contre les inégalités sociales.

Vingt ans après les premières concertations nationales, le chef de l'État salue la finalisation d'un nouveau projet de loi agrosylvopastoral et halieutique. Ce texte, qualifié de « transformateur », devrait moderniser les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la foresterie, tout en améliorant les conditions de vie des acteurs ruraux. Il insiste sur la professionnalisation des métiers agricoles, la réforme du foncier et la mise en place d'un Fonds de recherche et de développement dédié au monde rural. Il encourage, également, la digitalisation des procédures et la valorisation des produits locaux, appelant à une politique plus volontariste du « consommer local ».

Autonomisation économique des femmes

Le président de la République a par ailleurs réaffirmé sa volonté de faire de l'autonomisation économique des femmes une priorité nationale. Saluant le déploiement des filets sociaux au profit des groupes vulnérables, il a demandé au gouvernement d'amplifier les financements destinés aux activités génératrices de revenus féminins. Un projet de loi d'orientation sur l'autonomisation économique des femmes sera soumis d'ici la fin de l'année, afin de renforcer leur rôle dans la production et la stabilité sociale.

De son côté, le Premier ministre a salué, dans sa communication, les retombées diplomatiques des récentes visites du président de la République au Rwanda et au Kenya, qui ont abouti à la signature d'accords sur la mobilité des compétences et la coopération économique africaine. Il a également mis en avant la crédibilité retrouvée du Sénégal sur la scène financière internationale, renforcée lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington.

Le Premier ministre a enfin rappelé la volonté du chef de l'État de faire du secteur privé national un partenaire stratégique, à travers l'initiative « Sunu Champions », qui vise à promouvoir des entreprises locales fortes et compétitives.

Le Conseil a rendu un vibrant hommage au professeur Amadou Mahtar Mbow, ancien directeur général de l'UNESCO, décédé récemment. Le président Faye a salué la mémoire d'un « patriote et humaniste dont l'œuvre continuera d'inspirer les générations ».

Décrets d'application

Hier, en conseil des ministres, plusieurs décrets d'application ont été adoptés, notamment ceux relatifs à la création de l'Office national de Lutte contre la Corruption (OFNAC), à la déclaration de patrimoine, à la protection des lanceurs d'alerte et à la Commission nationale d'Accès à l'Information.

Le magistrat Demba Traoré a, par ailleurs, été nommé Directeur général de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol, en remplacement du colonel Amadou Ousmane Ba.

MAGUETTE NDAO