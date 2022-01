Le bras de fer entre la Fédération sénégalaise de football (FSF) et Watford, à propos de la libération d’Ismaïla Sarr a finalement connu un dénouement heureux. L’instance nationale dirigeante du ballon rond a informé, via un communiqué, que le joueur a quitté Londres, hier matin, et qu’il devrait arriver dans la soirée à Dakar.

Son blocage par son club, Watford, avait créé un grand tôlé. Ismaïla Sarr pourrait finalement prendre part à la Coupe d’Afrique des nations (Can) camerounaise. Le club londonien a décidé de libérer le Sénégalais qui va être consulté par les médecins de la Tanière. Ce test décisif permettra d'en savoir plus sur l'indisponibilité brandie par le club de Londres. Titulaire indiscutable, ça aurait été une grosse perte que, même très amoindri, l'ancien Rennais ne participe pas à cette Coupe d'Afrique des nations.

La FSF, sachant sans doute que le sélectionneur des Lions compte énormément sur l’ancien pensionnaire de l’académie Génération Foot, n’a pas rendu la tâche facile au club anglais, comme on peut le lire dans le communiqué : ‘’La Fédération sénégalaise de football (FSF) informe l’opinion publique qu’elle a pris, hier, les dispositions pour faire parvenir au joueur Ismaïla Sarr son billet d’avion pour rallier le regroupement des Lions à Dakar, avant le départ sur Bafoussam. Ce dernier a pu ainsi embarquer à Londres à 11 h 30 ce jour à bord du vol Air France et arrivera en début de soirée à Dakar.’’

Maintenant que la participation de Sarr est actée, la question est de savoir quand l’attaquant des Hornets sera-t-il opérationnel ? Il y a une dizaine de jours, le club anglais a révélé le temps d’indisponibilité de son joueur qui ne devrait reprendre les séances d’entraînement de l’équipe première que vers la fin janvier. Toujours est-il que le sélectionneur sénégalais ne manque pas d’atouts pour combler ce manque. Ismaïla pourrait être précieux lors des confrontations à éliminations directes.

Pour rappel, dans un communiqué, la FSF a, le week-end dernier, dénoncé la décision ‘’irrespectueuse, pernicieuse et discriminatoire’’ de Watford ‘’de bloquer le joueur Ismaïla Sarr qui a exprimé sa volonté de rejoindre la sélection sénégalaise en vue de la prochaine Can Cameroun-2021’’.

Pour sa part, Watford s’était défendu en publiant, à son tour, un communiqué pour dire que le joueur n'était pas remis de sa blessure des ligaments du genou contractée le 20 novembre dernier, lors d'un match face à Manchester United et que le club en avait dûment informé sa fédération.

Le cas Ismaïla Sarr est l'une des manifestations des conflits d'intérêts récurrents entre les fédérations africaines et certains clubs européens. Cette Can au Cameroun semble en être le paroxysme.

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)