Ce jeudi, le Brésil a annoncé sa liste des 18 joueurs appelés pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo cet été (22 juillet-7 août).

Et grosse surprise, le latéral droit de São Paulo Daniel Alves (38 ans) figure dans le groupe brésilien ! En effet, l'ancien du Paris Saint-Germain fait partie des 3 joueurs de plus de 23 ans sélectionnés pour cette compétition avec le gardien de l'Athletico Paranaense Santos (31 ans) et le défenseur central du FC Séville Diego Carlos (28 ans).

A noter que la Ligue 1 compte deux éléments dans l'effectif de la Seleçao : Bruno Guimaraes (Lyon) et Gerson (Marseille). Comme prévu, les Parisiens Marquinhos et Neymar ne sont pas présents puisque le club de la capitale ne souhaitait pas les libérer.