Les liens d’amitié et de coopération entre le Sénégal et la Turquie ont été revisités à l’occasion de la célébration du centenaire de l’indépendance du pays d’Erdogan. Un partenariat salué par l’ambassadrice de la Turquie au Sénégal Nur Sagman et le ministre des Transports aériens et des Infrastructures aéroportuaires Antoine Mbengue.

La Turquie a commémoré ses cent ans d’existence ce 29 octobre 2023. Son excellence Nur Sagman, ambassadrice de la Turquie au Sénégal, a organisé une réception de célébration à l’ambassade à Dakar, en présence des ressortissants turcs et des personnalités du monde diplomatique et culturel. À l’occasion, elle a rendu un vibrant hommage au père fondateur de la nation turque. ‘’Je commémore avec respect et gratitude ce grand leader de notre guerre d’indépendance et ses compagnons d’armes qui ont mené un combat sans pareil. Atatürk, avec son génie et sa vision pacifique et démocratique, le succès dont il a fait preuve dans le domaine de la gouvernance, est devenu immortel dans le cœur des Turcs. Il est le pionnier des révolutions et des réformes qui ont fondé la Turquie moderne. Cette Turquie, avec sa situation stratégique au carrefour de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique, est devenue aujourd’hui un des acteurs majeurs sur la scène internationale’’, a souligné la diplomate.

Ce siècle turc représente, selon elle, le point de départ d’une nouvelle vision avec une feuille de route qui permettra la construction d’un avenir par 85 millions de Turcs s’entra-aidant dans un esprit de guerre et d’indépendance. Un siècle sur lequel le président turc Recep Tayip Erdogan a fait focus dans son message à la nation qui a été projeté.

Poursuivant son discours, l’ambassadrice de la Turquie a largement abordé les rapports amicaux et bilatéraux avec le Sénégal, concernant la présence turque au Pays de la téranga et les infrastructures qui y sont réalisées. ‘’L’ambassade de la Turquie au Sénégal, installée en 1963, est l’une des premières ambassades en Afrique. La Turquie est présente avec diverses institutions telles que le centre culturel Yunus Emre, la fondation Maarif avec ses écoles à Dakar, à Thiès et à Saint-Louis, l’agence de coopération et de coordination turque Batika qui mène beaucoup de projets de développement touchant les populations et la Turkish Airlines qui connecte le Sénégal avec le monde. Je souligne la présence du secteur turc qui a réalisé d’importants projets, je cite : l’aéroport international Blaise Diagne, le Dakar Arena, le Centre international de conférences Abdou Diouf, le stade Me Abdoulaye Wade, la polyclinique de l’hôpital Principal en cours de construction’’, a-t-elle déclaré.

Nur Sagman d’ajouter que la volonté de hisser la coopération entre les deux pays à un niveau supérieur les encourage à travailler davantage. Elle a ainsi rappelé la solidarité du Sénégal, lors du séisme qui avait frappé la Turquie, le 6 février 2023 à Hatay.

Représentant du gouvernement sénégalais à cette célébration, le néo-ministre des Transports aériens et des Infrastructures aéroportuaires, Antoine Mbengue, est aussi revenu sur les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. ‘’La Turquie est un modèle de développement qui, depuis longtemps, inspire le Sénégal qui, à son tour, s’est inscrit dans une dynamique d’émergence. Pour ce faire, notre pays a su diversifier ses partenaires traditionnels et stratégiques parmi lesquels la Turquie. En réalité, ce pays compte de plus en plus sur l’échiquier international, d’un point de vue géopolitique, stratégique et économique. C’est aussi et surtout un pays sur lequel nous avons pu toujours compter dans nos relations très particulières. Classée 28e puissance économique mondiale et 8e en Europe, elle est devenue une destination privilégiée des hommes d’affaires sénégalais’’, a-t-il souligné.

Le ministre d’ajouter : ‘’La cinquième édition de la grande commission de la coopération mixte s’est tenue à Ankara, en mars 2022. Au cours de cette rencontre, les deux délégations avaient identifié des investissements prioritaires inscrits dans les secteurs de l’énergie et du mine, des eaux et forêts, de l’environnement et de l’urbanisme, de la culture et du tourisme, de la santé et de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports comme des pistes pertinentes de coopération.’’ Pour Antoine Mbengue, les axes de coopération explorés par les deux pays sont divers, variés, stratégiques et mutuellement bénéfiques.

Un groupe de musique turc a assuré l’ambiance à cette soirée. Dans la même veine, l’ambassadrice Nur Sagman a annoncé une série d’événements jusqu’au mois de décembre, pour les festivités de ce centenaire.

